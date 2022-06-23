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В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки - РИА Новости, 23.06.2022
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В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки - РИА Новости, 23.06.2022
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:41
2022-06-23T11:53
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин."Мы видим дальнейший потенциал для снижения ставки, но будем смотреть на тему того, как формируются инфляция и инфляционные ожидания", - сказал он.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
11:41 23.06.2022 (обновлено: 11:53 23.06.2022)
 
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки

Первый зампред ЦБ Чистюхин сообщил о потенциале для дальнейшего снижения ключевой ставки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы видим дальнейший потенциал для снижения ставки, но будем смотреть на тему того, как формируются инфляция и инфляционные ожидания", - сказал он.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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