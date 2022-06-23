https://ria.ru/20220623/stavka-1797510598.html

В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки

В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки - РИА Новости, 23.06.2022

В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:41

2022-06-23T11:41

2022-06-23T11:53

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин."Мы видим дальнейший потенциал для снижения ставки, но будем смотреть на тему того, как формируются инфляция и инфляционные ожидания", - сказал он.

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия