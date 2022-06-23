https://ria.ru/20220623/stavka-1797510598.html
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки - РИА Новости, 23.06.2022
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:41
2022-06-23T11:41
2022-06-23T11:53
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин."Мы видим дальнейший потенциал для снижения ставки, но будем смотреть на тему того, как формируются инфляция и инфляционные ожидания", - сказал он.
https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
11:41 23.06.2022 (обновлено: 11:53 23.06.2022)
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки
Первый зампред ЦБ Чистюхин сообщил о потенциале для дальнейшего снижения ключевой ставки