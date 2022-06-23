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Глава ФРС США осадил Байдена после его заявления о Путине

Глава ФРС США осадил Байдена после его заявления о Путине - РИА Новости, 23.06.2022

Глава ФРС США осадил Байдена после его заявления о Путине

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл разоблачил ложь американского президента Джо Байдена, назвавшего рекордную инфляцию в стране... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T21:07

2022-06-23T21:07

2022-06-23T23:48

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл разоблачил ложь американского президента Джо Байдена, назвавшего рекордную инфляцию в стране "путинским подорожанием". Его цитирует Fox News.Во время слушаний в одном из комитетов сената республиканец Билл Хагерти спросил председателя ФРС, связан ли рост цен в Соединенных Штатах с действиями России. Пауэлл ответил, что инфляция была высокой и до событий на Украине."Я рад это слышать. Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину", — заявил Хагерти.По словам сенатора, американское руководство занимается дезинформацией и перекладывает ответственность за собственные неудачи в экономической политике на Москву.На прошлой неделе российский президент, комментируя слова главы Белого дома о "путинском подорожании", отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продуктами питания и топливом — это результат системных ошибок действующей администрации в Вашингтоне и европейской бюрократии, напомнил он.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления. Цена бензина поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли существенных результатов.

https://ria.ru/20220617/bayden-1796341584.html

https://ria.ru/20220610/bayden-1794695186.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, россия, украина, федеральная резервная система сша