https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797712418.html
Спецоперация, 23 июня: Горское и Золотое в блокаде, Киев готовит провокации
Спецоперация, 23 июня: Горское и Золотое в блокаде, Киев готовит провокации - РИА Новости, 23.06.2022
Спецоперация, 23 июня: Горское и Золотое в блокаде, Киев готовит провокации
Горское и Золотое в ЛНР, откуда украинские военные 8 лет били по городам республики, взяты в блокаду, а Киев тем временем готовит новые провокации. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:21
2022-06-23T23:21
2022-06-23T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
россия
киев
харьков
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Горское и Золотое в ЛНР, откуда украинские военные 8 лет били по городам республики, взяты в блокаду, а Киев тем временем готовит новые провокации.Ход операцииПотери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, сообщило Минобороны России.Также в четверг стало известно о том, что российские ракетные войска за сутки уничтожили в ходе операции на Украине взвод американских гаубиц М-777 и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч".Всего, по данным Минобороны РФ, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии российскими войсками за сутки уничтожено более 650 нацистов, 17 танков и другой техники.По данным министерства, в подразделениях 30-й механизированной бригады у Клинового в ДНР в результате огневого поражения российскими войсками осталось менее 50% личного состава.Также в четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду.Провокации КиеваКак заявило Минобороны, Киев готовит новую провокацию. Украинские националисты планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.Подрыв боевиками детской больницы Харькова запланирован тогда, когда ВС РФ будут наносить удары по военным объектам в городе. Для съемок инсценировки с детской больницей в Харьков уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ оказывают мирным жителям на Украине всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
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РИА Новости
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"Я никогда не была такой счастливой" – жительница освобожденного Горского встречает солдат ЛНР
Жители Горского со слезами встречают солдат ЛНР, корреспондент РИА Новости публикует кадры с места.
После окружения украинских войск в Горском и Золотом силы ЛНР продолжают наступление на север, на южные районы Лисичанска - там группировка в 5-7 тыс украинских военных.
2022-06-23T23:21
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Минобороны РФ о потерях противника и уничтожении станции артиллерийской разведки AN-TPQ
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
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в мире, родион мирошник, россия, киев, харьков, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Спецоперация, 23 июня: Горское и Золотое в блокаде, Киев готовит провокации
Спецоперация, 23 июня: Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду, Киев готовит провокации