https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797530275.html

В Подмосковье семьи погибших на Украине получат бесплатное соцобслуживание

В Подмосковье семьи погибших на Украине получат бесплатное соцобслуживание - РИА Новости, 23.06.2022

В Подмосковье семьи погибших на Украине получат бесплатное соцобслуживание

Семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии предоставят бесплатное социальное обслуживание в Московской области, закон приняли... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:20

2022-06-23T12:20

2022-06-23T12:20

специальная военная операция на украине

общество

игорь брынцалов

московская областная дума

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии предоставят бесплатное социальное обслуживание в Московской области, закон приняли на 27 заседании Мособлдумы.Предоставлять в рамках принятых изменений в законе "О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области" будут социальное обслуживание в стационарной форме в социально-оздоровительных центрах, соцобслуживание на дому и в полустационарной форме. Бесплатные соцуслуги смогут получить родители, либо мачеха и отчим, вдова или вдовец, не вступившие в повторный брак."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220621/pamyat-1797099576.html

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общество, игорь брынцалов, московская областная дума, ситуация в днр и лнр