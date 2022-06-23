https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797530275.html
В Подмосковье семьи погибших на Украине получат бесплатное соцобслуживание
В Подмосковье семьи погибших на Украине получат бесплатное соцобслуживание - РИА Новости, 23.06.2022
В Подмосковье семьи погибших на Украине получат бесплатное соцобслуживание
Семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии предоставят бесплатное социальное обслуживание в Московской области, закон приняли... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:20
2022-06-23T12:20
2022-06-23T12:20
специальная военная операция на украине
общество
игорь брынцалов
московская областная дума
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии предоставят бесплатное социальное обслуживание в Московской области, закон приняли на 27 заседании Мособлдумы.Предоставлять в рамках принятых изменений в законе "О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области" будут социальное обслуживание в стационарной форме в социально-оздоровительных центрах, соцобслуживание на дому и в полустационарной форме. Бесплатные соцуслуги смогут получить родители, либо мачеха и отчим, вдова или вдовец, не вступившие в повторный брак."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220621/pamyat-1797099576.html
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общество, игорь брынцалов, московская областная дума, ситуация в днр и лнр
В Подмосковье семьи погибших на Украине получат бесплатное соцобслуживание
В Московской области предоставят бесплатное соцобслуживание семьям погибших в спецоперации