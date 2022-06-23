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Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html
Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации
Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации - РИА Новости, 23.06.2022
Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:47
2022-06-23T10:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных.Показано, как летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным позициям и укрепленным пунктам украинских подразделений. Удары наносились с дистанции более пяти километров."В результате боевого применения были уничтожены позиции танков, противотанковых средств поражения и другой бронетехники ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.На видео показаны вертолеты на земле, их взлет и как военные летчики производят несколько выстрелов.Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html
https://ria.ru/20220622/istrebitel-1797257293.html
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Кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению украинских опорных пунктов и техники
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вооруженные силы украины, в мире
09:47 23.06.2022 (обновлено: 10:56 23.06.2022)
 
Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации

Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных.
Показано, как летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным позициям и укрепленным пунктам украинских подразделений. Удары наносились с дистанции более пяти километров.
Работа специального поезда Волга в ходе спецоперации. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
10:22Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине
"В результате боевого применения были уничтожены позиции танков, противотанковых средств поражения и другой бронетехники ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.
На видео показаны вертолеты на земле, их взлет и как военные летчики производят несколько выстрелов.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
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