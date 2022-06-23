https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html

Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации

Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации - РИА Новости, 23.06.2022

Минобороны показало пуски ракет с вертолетов Ка-52 во время спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:47

2022-06-23T09:47

2022-06-23T10:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных.Показано, как летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным позициям и укрепленным пунктам украинских подразделений. Удары наносились с дистанции более пяти километров."В результате боевого применения были уничтожены позиции танков, противотанковых средств поражения и другой бронетехники ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.На видео показаны вертолеты на земле, их взлет и как военные летчики производят несколько выстрелов.Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html

https://ria.ru/20220622/istrebitel-1797257293.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации Минобороны России опубликовало кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению украинских опорных пунктов и техники 2022-06-23T09:47 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире