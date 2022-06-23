https://ria.ru/20220623/sk-1797681576.html

СК возбудил новые уголовные дела против украинских военных

СК возбудил новые уголовные дела против украинских военных - РИА Новости, 23.06.2022

СК возбудил новые уголовные дела против украинских военных

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в отношении ряда украинских военных, исполнявших и отдававших преступные приказы, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:17

2022-06-23T19:17

2022-06-23T19:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в отношении ряда украинских военных, исполнявших и отдававших преступные приказы, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, с 22 по 23 июня военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах ряда городов ДНР и ЛНР. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, пятеро получили ранения, 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры были повреждены."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220623/arest-1797590993.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина