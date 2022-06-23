https://ria.ru/20220623/sk-1797474559.html

СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР

СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022

СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР

Взятый в плен украинский офицер признался в обстрелах гостиниц и магазинов в Луганской Народной Республике, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:41

2022-06-23T09:41

2022-06-23T09:46

происшествия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

россия

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

северодонецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взятый в плен украинский офицер признался в обстрелах гостиниц и магазинов в Луганской Народной Республике, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира батареи 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ (войсковая часть А-4053) лейтенанта Романа Панченко по части 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, в мае Панченко неоднократно приказывал осуществлять артобстрелы жилых домов и гостиниц, магазинов и мест отдыха в Северодонецке, а также ближайших населенных пунктах.Обстрелы велись с обязательным использованием корректировщика огня, то есть намеренно по гражданской инфраструктуре. В результате были разрушены жилые дома и социальные учреждения."В ходе допроса Панченко пояснил, что знал о том, что в Северодонецке находится более двух тысяч мирных граждан. Он допускал, что в результате обстрелов могли пострадать люди, не принимающие участия в боевых действиях и вооруженном конфликте", - добавляется в сообщении.Установлены свидетели, с которыми в ближайшее время начнутся следственные действия.В начале июня корреспондент РИА Новости передавал из Донбасса, что Панченко оказался среди офицеров из 115-й бригады, взятых в плен на луганском направлении.Панченко рассказывал, что в районе Северодонецка все солдаты из его бригады "деморализированы, они уже не хотят быть на огневых позициях", а входящие в состав подразделения заградотряды из националистов "Айдара" "следят за тем, чтобы мы не убегали с боевых позиций".Его сослуживец Илья Масляченко отмечал, настроение у большинства военных из его подразделения "можно назвать паническими", а "по факту 115-я бригада уничтожена".По его словам, в украинских СМИ панические настроения в войсках замалчиваются "с целью создать образ, что Россия отступает по всем направлениям, чтобы люди не боялись мобилизации".

https://ria.ru/20220622/sk-1797435367.html

https://ria.ru/20220622/delo-1797357498.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

луганская народная республика

россия

северодонецк

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происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, ситуация в днр и лнр, северодонецк, вооруженные силы украины, донбасс