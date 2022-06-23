Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/sk-1797474559.html
СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР
СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР
Взятый в плен украинский офицер признался в обстрелах гостиниц и магазинов в Луганской Народной Республике, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:41
2022-06-23T09:46
происшествия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
северодонецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взятый в плен украинский офицер признался в обстрелах гостиниц и магазинов в Луганской Народной Республике, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира батареи 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ (войсковая часть А-4053) лейтенанта Романа Панченко по части 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, в мае Панченко неоднократно приказывал осуществлять артобстрелы жилых домов и гостиниц, магазинов и мест отдыха в Северодонецке, а также ближайших населенных пунктах.Обстрелы велись с обязательным использованием корректировщика огня, то есть намеренно по гражданской инфраструктуре. В результате были разрушены жилые дома и социальные учреждения."В ходе допроса Панченко пояснил, что знал о том, что в Северодонецке находится более двух тысяч мирных граждан. Он допускал, что в результате обстрелов могли пострадать люди, не принимающие участия в боевых действиях и вооруженном конфликте", - добавляется в сообщении.Установлены свидетели, с которыми в ближайшее время начнутся следственные действия.В начале июня корреспондент РИА Новости передавал из Донбасса, что Панченко оказался среди офицеров из 115-й бригады, взятых в плен на луганском направлении.Панченко рассказывал, что в районе Северодонецка все солдаты из его бригады "деморализированы, они уже не хотят быть на огневых позициях", а входящие в состав подразделения заградотряды из националистов "Айдара" "следят за тем, чтобы мы не убегали с боевых позиций".Его сослуживец Илья Масляченко отмечал, настроение у большинства военных из его подразделения "можно назвать паническими", а "по факту 115-я бригада уничтожена".По его словам, в украинских СМИ панические настроения в войсках замалчиваются "с целью создать образ, что Россия отступает по всем направлениям, чтобы люди не боялись мобилизации".
https://ria.ru/20220622/sk-1797435367.html
https://ria.ru/20220622/delo-1797357498.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
луганская народная республика
россия
северодонецк
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_378:0:3107:2047_1920x0_80_0_0_3dd75af9865467683376f1e9e79643eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, ситуация в днр и лнр, северодонецк, вооруженные силы украины, донбасс
09:41 23.06.2022 (обновлено: 09:46 23.06.2022)
 
СК возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов инфраструктуры ЛНР

СК завел дело против офицера ВСУ, признавшего вину в обстрелах гостиниц и магазинов в ЛНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взятый в плен украинский офицер признался в обстрелах гостиниц и магазинов в Луганской Народной Республике, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира батареи 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ (войсковая часть А-4053) лейтенанта Романа Панченко по части 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 22:00
СК возбудил дела против военных Украины после гибели мирных жителей в ДНР
По данным СК РФ, в мае Панченко неоднократно приказывал осуществлять артобстрелы жилых домов и гостиниц, магазинов и мест отдыха в Северодонецке, а также ближайших населенных пунктах.
Обстрелы велись с обязательным использованием корректировщика огня, то есть намеренно по гражданской инфраструктуре. В результате были разрушены жилые дома и социальные учреждения.
"В ходе допроса Панченко пояснил, что знал о том, что в Северодонецке находится более двух тысяч мирных граждан. Он допускал, что в результате обстрелов могли пострадать люди, не принимающие участия в боевых действиях и вооруженном конфликте", - добавляется в сообщении.
Установлены свидетели, с которыми в ближайшее время начнутся следственные действия.
В начале июня корреспондент РИА Новости передавал из Донбасса, что Панченко оказался среди офицеров из 115-й бригады, взятых в плен на луганском направлении.
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Вчера, 16:34
Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ
Панченко рассказывал, что в районе Северодонецка все солдаты из его бригады "деморализированы, они уже не хотят быть на огневых позициях", а входящие в состав подразделения заградотряды из националистов "Айдара" "следят за тем, чтобы мы не убегали с боевых позиций".
Его сослуживец Илья Масляченко отмечал, настроение у большинства военных из его подразделения "можно назвать паническими", а "по факту 115-я бригада уничтожена".
По его словам, в украинских СМИ панические настроения в войсках замалчиваются "с целью создать образ, что Россия отступает по всем направлениям, чтобы люди не боялись мобилизации".
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00
Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСеверодонецкВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала