https://ria.ru/20220623/shtrafy-1797496204.html

Проект о штрафах за выброшенных животных согласовали со всеми ведомствами

Проект о штрафах за выброшенных животных согласовали со всеми ведомствами - РИА Новости, 23.06.2022

Проект о штрафах за выброшенных животных согласовали со всеми ведомствами

Проект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, за покусы и за жестокое обращение с животными, прошел все этапы согласования... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:00

2022-06-23T11:00

2022-06-23T11:08

общество

владимир бурматов

павел крашенинников

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, за покусы и за жестокое обращение с животными, прошел все этапы согласования и готов ко второму чтению, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов."Принятие целого ряда поправок к КоАП, которые у нас полностью готовы ко второму чтению и согласованы уже со всеми ведомствами и с правовым управлением и с федеральными органами исполнительной власти", - сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".Проект был внесен в Думу в декабре прошлого года депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым.Проектом предлагается установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан.Проект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также проект устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.Законопроект также предполагает введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.

https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797494015.html

https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797486147.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир бурматов, павел крашенинников