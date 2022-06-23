https://ria.ru/20220623/shtrafy-1797496204.html
Проект о штрафах за выброшенных животных согласовали со всеми ведомствами
Проект о штрафах за выброшенных животных согласовали со всеми ведомствами - РИА Новости, 23.06.2022
Проект о штрафах за выброшенных животных согласовали со всеми ведомствами
Проект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, за покусы и за жестокое обращение с животными, прошел все этапы согласования... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:00
2022-06-23T11:00
2022-06-23T11:08
общество
владимир бурматов
павел крашенинников
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, за покусы и за жестокое обращение с животными, прошел все этапы согласования и готов ко второму чтению, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов."Принятие целого ряда поправок к КоАП, которые у нас полностью готовы ко второму чтению и согласованы уже со всеми ведомствами и с правовым управлением и с федеральными органами исполнительной власти", - сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".Проект был внесен в Думу в декабре прошлого года депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым.Проектом предлагается установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан.Проект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также проект устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.Законопроект также предполагает введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797494015.html
https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797486147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бурматов, павел крашенинников
11:00 23.06.2022 (обновлено: 11:08 23.06.2022)
Проект о штрафах за выброшенных животных согласовали со всеми ведомствами
Депутат Бурматов: проект о штрафах за выброшенных животных готов ко второму чтению
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, за покусы и за жестокое обращение с животными, прошел все этапы согласования и готов ко второму чтению, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.
"Принятие целого ряда поправок к КоАП, которые у нас полностью готовы ко второму чтению и согласованы уже со всеми ведомствами и с правовым управлением и с федеральными органами исполнительной власти", - сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
Проект был внесен в Думу в декабре прошлого года депутатами Владимиром Бурматовым
и Павлом Крашенинниковым
.
Проектом предлагается установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан.
Проект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также проект устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.
Законопроект также предполагает введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.