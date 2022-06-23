https://ria.ru/20220623/shos-1797522120.html

Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров

Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022

Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров

Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества не займет много времени, Россия приветствует данное решение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:06

2022-06-23T12:06

2022-06-23T13:09

в мире

иран

россия

шос

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества не займет много времени, Россия приветствует данное решение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В Самарканде в сентябре этого года на очередном саммите ШОС будет подписан меморандум, который четко изложит правовые и временные рамки этого процесса (вступления Ирана в ШОС - ред.), он не должен занять слишком много времени", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Он подчеркнул, что Россия приветствует начатый в прошлом году официальный процесс присоединения Ирана к ШОС в качестве полноправного члена."Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка", - подчеркнул глава российского МИД.

https://ria.ru/20220614/shos-1795118337.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, шос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров