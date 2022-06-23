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Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022
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Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров
Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022
Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров
Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества не займет много времени, Россия приветствует данное решение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:06
2022-06-23T13:09
в мире
иран
россия
шос
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества не займет много времени, Россия приветствует данное решение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В Самарканде в сентябре этого года на очередном саммите ШОС будет подписан меморандум, который четко изложит правовые и временные рамки этого процесса (вступления Ирана в ШОС - ред.), он не должен занять слишком много времени", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Он подчеркнул, что Россия приветствует начатый в прошлом году официальный процесс присоединения Ирана к ШОС в качестве полноправного члена."Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка", - подчеркнул глава российского МИД.
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в мире, иран, россия, шос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:06 23.06.2022 (обновлено: 13:09 23.06.2022)
 
Процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества не займет много времени, Россия приветствует данное решение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Самарканде в сентябре этого года на очередном саммите ШОС будет подписан меморандум, который четко изложит правовые и временные рамки этого процесса (вступления Ирана в ШОС - ред.), он не должен занять слишком много времени", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Он подчеркнул, что Россия приветствует начатый в прошлом году официальный процесс присоединения Ирана к ШОС в качестве полноправного члена.
"Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка", - подчеркнул глава российского МИД.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:58
Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС
 
В миреИранРоссияШОСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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