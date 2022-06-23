https://ria.ru/20220623/shkolnik-1797307068.html

"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером

"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером - РИА Новости, 23.06.2022

"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером

Со скольки лет в России можно заниматься благотворительностью, в чем польза волонтерства для школьников и студентов, и какие организации готовы сотрудничать с несовершеннолетними.

2022-06-23T12:00

2022-06-23T12:00

2022-06-23T16:40

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"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером Со скольки лет в России можно заниматься благотворительностью, в чем польза волонтерства для школьников и студентов, и какие организации готовы сотрудничать с несовершеннолетними. audio/mpeg

"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером Со скольки лет в России можно заниматься благотворительностью, в чем польза волонтерства для школьников и студентов, и какие организации готовы сотрудничать с несовершеннолетними. audio/mpeg

Как объяснить родителям, чем ты занимаешься, и есть ли у волонтеров коды от всех московских подъездов - рассказывает куратор фонда "Дари Еду" Надежда Манзул.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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