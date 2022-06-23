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"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером
"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером - РИА Новости, 23.06.2022
"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером
Со скольки лет в России можно заниматься благотворительностью, в чем польза волонтерства для школьников и студентов, и какие организации готовы сотрудничать с несовершеннолетними.
2022-06-23T12:00
2022-06-23T12:00
2022-06-23T16:40
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"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером
Со скольки лет в России можно заниматься благотворительностью, в чем польза волонтерства для школьников и студентов, и какие организации готовы сотрудничать с несовершеннолетними.
audio/mpeg
"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером
Со скольки лет в России можно заниматься благотворительностью, в чем польза волонтерства для школьников и студентов, и какие организации готовы сотрудничать с несовершеннолетними.
audio/mpeg
Как объяснить родителям, чем ты занимаешься, и есть ли у волонтеров коды от всех московских подъездов - рассказывает куратор фонда "Дари Еду" Надежда Манзул.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, работа, благотворительность, аудио, социальный навигатор
12:00 23.06.2022 (обновлено: 16:40 23.06.2022)
"У родителей был страх в глазах". Как школьнику стать волонтером
Со скольки лет в России можно заниматься благотворительностью, в чем польза волонтерства для школьников и студентов, и какие организации готовы сотрудничать с несовершеннолетними.