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К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы - РИА Новости, 23.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797597033.html
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы - РИА Новости, 23.06.2022
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы
Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:22
2022-06-23T15:30
шоубиз
юрий шатунов
оренбург
ласковый май
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УФА, 23 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер."В конце 80-х "Белые розы" звучали во всех городах страны. Как и другие песни "Ласкового мая" и его солиста – бывшего воспитанника оренбургского интерната. Сегодня вся страна вспоминает Юрия Шатунова, а к дому детства в Оренбурге несут белые розы. История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память", – написал Паслер в своем Telegram-канале.Он также прикрепил аудио песни "Белые розы".Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку Шатунова. Музей-галерея выдающихся оренбуржцев "Наши люди", куда материалы о певце вошли в 2020 году, предоставит все имеющиеся видео и фотоматериалы для выставки.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь". Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.Певец скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html
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юрий шатунов, оренбург, ласковый май
15:22 23.06.2022 (обновлено: 15:30 23.06.2022)
 
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы

Губернатор: к интернату в Оренбурге, где учился Шатунов, начали нести белые розы

© РИА НовостиЦветы у детского дома в Оренбурге, в котором воспитывался Юрий Шатунов. 23 июня 2022
Цветы у детского дома в Оренбурге, в котором воспитывался Юрий Шатунов. 23 июня 2022
© РИА Новости
Цветы у детского дома в Оренбурге, в котором воспитывался Юрий Шатунов. 23 июня 2022
Читать ria.ru в
УФА, 23 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер.
"В конце 80-х "Белые розы" звучали во всех городах страны. Как и другие песни "Ласкового мая" и его солиста – бывшего воспитанника оренбургского интерната. Сегодня вся страна вспоминает Юрия Шатунова, а к дому детства в Оренбурге несут белые розы. История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память", – написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он также прикрепил аудио песни "Белые розы".
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку Шатунова. Музей-галерея выдающихся оренбуржцев "Наши люди", куда материалы о певце вошли в 2020 году, предоставит все имеющиеся видео и фотоматериалы для выставки.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
14:57Шоубиз
В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове
Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".
Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.
Певец скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
14:13Шоубиз
"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве
 
ШоубизЮрий ШатуновОренбургЛасковый май
 
 
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