https://ria.ru/20220623/shatunov-1797597033.html

К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы

К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы - РИА Новости, 23.06.2022

К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы

Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:22

2022-06-23T15:22

2022-06-23T15:30

шоубиз

юрий шатунов

оренбург

ласковый май

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УФА, 23 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер."В конце 80-х "Белые розы" звучали во всех городах страны. Как и другие песни "Ласкового мая" и его солиста – бывшего воспитанника оренбургского интерната. Сегодня вся страна вспоминает Юрия Шатунова, а к дому детства в Оренбурге несут белые розы. История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память", – написал Паслер в своем Telegram-канале.Он также прикрепил аудио песни "Белые розы".Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку Шатунова. Музей-галерея выдающихся оренбуржцев "Наши люди", куда материалы о певце вошли в 2020 году, предоставит все имеющиеся видео и фотоматериалы для выставки.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь". Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.Певец скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

юрий шатунов, оренбург, ласковый май