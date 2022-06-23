https://ria.ru/20220623/shatunov-1797597033.html
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы - РИА Новости, 23.06.2022
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы
Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:22
2022-06-23T15:22
2022-06-23T15:30
шоубиз
юрий шатунов
оренбург
ласковый май
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УФА, 23 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер."В конце 80-х "Белые розы" звучали во всех городах страны. Как и другие песни "Ласкового мая" и его солиста – бывшего воспитанника оренбургского интерната. Сегодня вся страна вспоминает Юрия Шатунова, а к дому детства в Оренбурге несут белые розы. История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память", – написал Паслер в своем Telegram-канале.Он также прикрепил аудио песни "Белые розы".Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку Шатунова. Музей-галерея выдающихся оренбуржцев "Наши люди", куда материалы о певце вошли в 2020 году, предоставит все имеющиеся видео и фотоматериалы для выставки.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь". Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.Певец скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шатунов, оренбург, ласковый май
15:22 23.06.2022 (обновлено: 15:30 23.06.2022)
К дому детства Шатунова в Оренбурге начали нести белые розы
Губернатор: к интернату в Оренбурге, где учился Шатунов, начали нести белые розы
УФА, 23 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга несут белые розы к интернату, где учился певец Юрий Шатунов, сообщил губернатор области Денис Паслер.
"В конце 80-х "Белые розы" звучали во всех городах страны. Как и другие песни "Ласкового мая" и его солиста – бывшего воспитанника оренбургского интерната. Сегодня вся страна вспоминает Юрия Шатунова, а к дому детства в Оренбурге несут белые розы. История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память", – написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он также прикрепил аудио песни "Белые розы".
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку Шатунова. Музей-галерея выдающихся оренбуржцев "Наши люди", куда материалы о певце вошли в 2020 году, предоставит все имеющиеся видео и фотоматериалы для выставки.
Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".
Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.
Певец скончался
в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.