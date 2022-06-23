https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html
В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове
В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове - РИА Новости, 23.06.2022
В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове
Мемориальную выставку, посвященную Юре Шатунову, который скончался минувшей ночью, откроют в Доме памяти в Оренбурге, заявил мэр города Сергей Салмин. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:57
2022-06-23T14:57
2022-06-23T14:57
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УФА, 23 июн – РИА Новости. Мемориальную выставку, посвященную Юре Шатунову, который скончался минувшей ночью, откроют в Доме памяти в Оренбурге, заявил мэр города Сергей Салмин.Также мэр обсудил с президентом благотворительного фонда "Евразия" Игорем Храмовым возможность создания временного мемориала Шатунову.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Певцу было 48 лет.
https://ria.ru/20220623/razin-1797542188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, новости культуры
В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове
В Доме памяти в Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове
УФА, 23 июн – РИА Новости. Мемориальную выставку, посвященную Юре Шатунову, который скончался минувшей ночью, откроют в Доме памяти в Оренбурге, заявил мэр города Сергей Салмин.
"Для нас, для Оренбурга, Шатунов был не просто солистом суперпопулярной группы "Ласковый май", он был нашим земляком. Мальчишкой, который вырос в оренбургском интернате, юношей, который пел на сцене ДК "Орбита". Слова его песен – "Белые розы", "Седая ночь" всплывают в памяти", - передает слова Салмина пресс-служба мэрии Оренбурга.
Также мэр обсудил с президентом благотворительного фонда "Евразия" Игорем Храмовым возможность создания временного мемориала Шатунову.
"Музей-галерея выдающихся оренбуржцев "Наши люди", куда материалы о Шатунове вошли в 2020 году, предоставит все имеющиеся видео- и фотоматериалы для выставки. И все желающие смогут ознакомиться с ними. Мемориальная выставка будет работать в Доме памяти. Планируем, что уже завтра она начнет работу", – сказал Салмин.
Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.
Шатунов скончался
в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Певцу было 48 лет.