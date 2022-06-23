https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html

В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове

В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове - РИА Новости, 23.06.2022

В Оренбурге откроют мемориальную выставку о Юрии Шатунове

Мемориальную выставку, посвященную Юре Шатунову, который скончался минувшей ночью, откроют в Доме памяти в Оренбурге, заявил мэр города Сергей Салмин. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:57

2022-06-23T14:57

2022-06-23T14:57

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УФА, 23 июн – РИА Новости. Мемориальную выставку, посвященную Юре Шатунову, который скончался минувшей ночью, откроют в Доме памяти в Оренбурге, заявил мэр города Сергей Салмин.Также мэр обсудил с президентом благотворительного фонда "Евразия" Игорем Храмовым возможность создания временного мемориала Шатунову.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Певцу было 48 лет.

https://ria.ru/20220623/razin-1797542188.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, новости культуры