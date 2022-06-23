https://ria.ru/20220623/shatunov-1797525315.html

Биография Юрия Шатунова

Биография Юрия Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022

Биография Юрия Шатунова

Российский певец Юрий Васильевич Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). Когда Шатунову было 11 лет,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:23

2022-06-23T12:23

2022-06-23T12:23

справки

юрий шатунов

кумертау

ласковый май

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Российский певец Юрий Васильевич Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург.В интернате он познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Шатунов начал заниматься вокалом и делать первые пробные записи песен Сергея Кузнецова. В 1986 году Кузнецов и Шатунов создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы". Группу начали приглашать выступать в местный Дворец культуры и на дискотеки.В 1987 году в репертуаре группы появились композиции, ставшие настоящими хитами – "Лето", "Белые розы", "Седая ночь", "Тающий снег" и другие. В 1988 году вышел первый альбом группы. В 1988 году Юрий Шатунов убежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Шатунов перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве.В 1989 году была создана студия "Ласковый май" под руководством Андрея Разина. В этом же году вышел новый альбом Юрия Шатунова "Розовый вечер"."Ласковый май" активно гастролировал по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.В 1992 году Юрий Шатунов принял участие в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой с песней "Звездная ночь".В 1994 году певец презентовал новый альбом "Ты помнишь", в 2001 году вышел альбом "Вспомни май", где главным хитом была песня "Забудь".В 2002 году певец выпустил альбом "Седая ночь". В последующие годы Шатунов выпустил альбомы "Падают листья" (2003), "Если хочешь, не бойся" (2004), "Запиши мой голос" (2006), "Я верю" (2012), "Не молчи" (2019), "Любимые песни" (2019).В 2020 году Юрий Шатунов презентовал новые песни "Спасибо Тебе", "Остановиться не могу" и клип на песню "Заметает листья снег".В начале 2022 года состоялась премьера песни и клипа "Не спорь со мной".В апреле 2022 года Юрий Шатунов дал сольный концерт в Москве в концертном зале Crocus City Hall. Всего за время творческой деятельности певец выпустил более 20 дисков и альбомов. Неоднократно он становился лауреатом премии "Песня года".В ночь на 23 июня 2022 года Юрий Шатунов скончался.У певца остались жена, сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кумертау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий шатунов, кумертау, ласковый май