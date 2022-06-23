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Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - РИА Новости, 23.06.2022
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:01
2022-06-23T11:01
2022-06-23T14:31
юрий шатунов
новости культуры
шоубиз
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель.По информации собеседника агентства, у артиста остановилось сердце. Смерть наступила в ночь на 23 июня.Шатунов получил популярность как солист группы "Ласковый май", в которой он пел с 1986 по 1991 год. Среди самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шатунов, новости культуры
11:01 23.06.2022 (обновлено: 14:31 23.06.2022)
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель.
По информации собеседника агентства, у артиста остановилось сердце. Смерть наступила в ночь на 23 июня.
Шатунов получил популярность как солист группы "Ласковый май", в которой он пел с 1986 по 1991 год. Среди самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь".