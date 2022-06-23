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Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - РИА Новости, 23.06.2022
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Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - РИА Новости, 23.06.2022
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:01
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юрий шатунов
новости культуры
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель.По информации собеседника агентства, у артиста остановилось сердце. Смерть наступила в ночь на 23 июня.Шатунов получил популярность как солист группы "Ласковый май", в которой он пел с 1986 по 1991 год. Среди самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь".
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юрий шатунов, новости культуры
11:01 23.06.2022 (обновлено: 14:31 23.06.2022)
 
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня

© Фото : официальный сайт Юрия ШатуноваЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : официальный сайт Юрия Шатунова
Юрий Шатунов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель.
По информации собеседника агентства, у артиста остановилось сердце. Смерть наступила в ночь на 23 июня.
Шатунов получил популярность как солист группы "Ласковый май", в которой он пел с 1986 по 1991 год. Среди самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь".
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий ШатуновЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий Шатунов
Юрий Шатунов. Архивное фото
 
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