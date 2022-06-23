https://ria.ru/20220623/shatunov-1797496509.html

Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - РИА Новости, 23.06.2022

Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:01

2022-06-23T11:01

2022-06-23T14:31

юрий шатунов

новости культуры

шоубиз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве на 49-м году жизни умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил РИА Новости его представитель.По информации собеседника агентства, у артиста остановилось сердце. Смерть наступила в ночь на 23 июня.Шатунов получил популярность как солист группы "Ласковый май", в которой он пел с 1986 по 1991 год. Среди самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

юрий шатунов, новости культуры