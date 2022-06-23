https://ria.ru/20220623/severodonetsk-1797462198.html

Женщина из Северодонецка месяц лежала с переломом в подвале под обстрелами

Женщина из Северодонецка месяц лежала с переломом в подвале под обстрелами - РИА Новости, 23.06.2022

Женщина из Северодонецка месяц лежала с переломом в подвале под обстрелами

Пенсионерка из Северодонецка сломала шейку бедра, когда спасалась от обстрела и бежала в темный подвал, а затем месяц лежала в этом подвале, пока бойцы... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:40

2022-06-23T08:40

2022-06-23T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

старобельск

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Пенсионерка из Северодонецка сломала шейку бедра, когда спасалась от обстрела и бежала в темный подвал, а затем месяц лежала в этом подвале, пока бойцы Луганской Народной Республики не вывезли ее в безопасное место, рассказала сама женщина РИА Новости.От украинских военных у нее совсем другое впечатление: они мародерили и говорили местным жителям, что им не жалко Северодонецк."Моя свекровь всегда говорила: найдем, что есть, лишь бы не было войны. А я слушала ее и думала: что она несет, какая война? Вы не представляете, какой это ужас, как это страшно", - поделилась с корреспондентом РИА Новости пенсионерка Ольга Литвиненко из Северодонецка.Украинские военные, прибывшие для обороны, на деле относились к местным жителям, как оккупанты, свидетельствует она. "Ставили свои танки прямо около домов и стреляли по ЛНР. Мы им говорили: уберите, ЛНР будет стрелять по вам и попадет в дома. А они отвечали: а что мне ваш Северодонецк, я из Ивано-Франковска", - говорит она. Боевики постоянно задирали местных мирных жителей, кричали им "Слава Украине!" и могли побить, если не слышали в ответ "героям слава".Семья Литвиненко живет недалеко от завода "Азот", где продолжаются боевые действия. Спасаясь от обстрелов, Ольга Павловна бежала в темный подвал и сломала шейку бедра. Ей пришлось пролежать месяц на лежанке из сломанной двери и грязных матрасов, пока ее муж и дочь Евгения ухаживали за ней. Никаких лекарств не было, а вывезти женщину было некому. "Другие люди хоть могли выйти на улицу, подышать. А я лежала в сырости и темноте с маленькой свечкой", - жалуется женщина.Через месяц уличных боев этот район наконец взяли под контроль силы ЛНР. "Они зашли, такие хорошие ребята, такие добрые. Я им сказала: мы вас так ждали!" - говорит Литвиненко.Бойцы ЛНР вывезли Ольгу с мужем в больницу Старобельска. Хирурги посетовали, что целый месяц после травмы она не получала квалифицированного лечения, но сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы поставить пенсионерку на ноги. Одно плохо: она не знает, как живут ее дочь и зять, оставшиеся в Северодонецке. "Они остались в том подвале, и я не знаю, что с ними. Сердце кровью обливается", - переживает она.Сын Литвиненко, наоборот, сам не знал, что с его матерью - он живет в Харькове, связи с ним нет уже несколько месяцев. По просьбе пенсионерки корреспондент РИА Новости связался с ее сыном через соцсети, сообщил, что его родители и сестра с мужем живы, отправил фотографии Литвиненко. "Спасибо вам большое, я очень переживаю", - отреагировал мужчина.

https://ria.ru/20220622/vrachi-1797241958.html

https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796825120.html

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луганская народная республика

старобельск

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"Они разграбили все" – пенсионерка из Северодонецка об украинских солдатах Пенсионерка из Северодонецка сломала шейку бедра, а затем месяц лежала в подвале, пока "хорошие ребята" из ЛНР не вывезли ее в безопасное место. 2022-06-23T08:40 true PT2M51S

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Дарья Буймова

в мире, северодонецк, луганская народная республика, старобельск