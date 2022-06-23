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Глава Якутии наградил семью, где в трех поколениях по десять и более детей - РИА Новости, 23.06.2022
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Глава Якутии наградил семью, где в трех поколениях по десять и более детей
Глава Якутии наградил семью, где в трех поколениях по десять и более детей - РИА Новости, 23.06.2022
Глава Якутии наградил семью, где в трех поколениях по десять и более детей
Мамы уникальной якутской семьи, где в трех поколениях рождаются и воспитываются по 10 и более детей, получили награды от главы республики Айсена Николаева в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:49
2022-06-23T15:52
республика саха (якутия)
общество
дальний восток
якутск
арктика
айсен николаев
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ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Мамы уникальной якутской семьи, где в трех поколениях рождаются и воспитываются по 10 и более детей, получили награды от главы республики Айсена Николаева в ходе VII Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики".Во всероссийской конференции по демографии в городе Якутске участвуют заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Эльвира Нургалиева и другие.В ходе пленарного заседания конференции в четверг глава Якутии вручил госнаграды многодетным семьям, среди которых семья Новиковых. Они получили знаки "Высшая благодарность матери" и "Гражданская доблесть". "Моя покойная свекровь, Новикова Елена Петровна, родила и воспитала 11 детей. У нас с мужем Петром Степановичем 11 детей. Имеем 49 внуков и 58 правнуков. У дочери нашей Туйаары 10 детей. Очень рады вниманию главы республики, спасибо за награду", - сказала РИА Новости Татьяна Новикова.По данным региональных властей, всего в Якутии 32 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 110 тысяч детей. В последние годы сохраняется тенденция роста числа семей, где рождаются третьи и последующие дети."Мы гордимся тем, что наша республика традиционно является одним из лидеров в стране по рождаемости. Большие семьи, где в заботе и любви нескольких поколений растёт много детей – это одна из наших замечательнейших традиций. Такие семьи, которые по-якутски мы называем "бастыҥ ыал", неизменно пользуются уважением общества, восхищают людей и становятся лучшим примером. Наша общая цель – чтобы Россия была богата своими людьми, богата своим уникальным человеческим капиталом", - отметил Николаев.
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общество, дальний восток, якутск, арктика, айсен николаев
15:49 23.06.2022 (обновлено: 15:52 23.06.2022)
 
Глава Якутии наградил семью, где в трех поколениях по десять и более детей

Глава Якутии наградил уникальную семью, где в трех поколениях по десять и более детей

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Якутск сверху
Вид на Якутск сверху - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Мамы уникальной якутской семьи, где в трех поколениях рождаются и воспитываются по 10 и более детей, получили награды от главы республики Айсена Николаева в ходе VII Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики".
Во всероссийской конференции по демографии в городе Якутске участвуют заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Эльвира Нургалиева и другие.
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В ходе пленарного заседания конференции в четверг глава Якутии вручил госнаграды многодетным семьям, среди которых семья Новиковых. Они получили знаки "Высшая благодарность матери" и "Гражданская доблесть". "Моя покойная свекровь, Новикова Елена Петровна, родила и воспитала 11 детей. У нас с мужем Петром Степановичем 11 детей. Имеем 49 внуков и 58 правнуков. У дочери нашей Туйаары 10 детей. Очень рады вниманию главы республики, спасибо за награду", - сказала РИА Новости Татьяна Новикова.
По данным региональных властей, всего в Якутии 32 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 110 тысяч детей. В последние годы сохраняется тенденция роста числа семей, где рождаются третьи и последующие дети.
"Мы гордимся тем, что наша республика традиционно является одним из лидеров в стране по рождаемости. Большие семьи, где в заботе и любви нескольких поколений растёт много детей – это одна из наших замечательнейших традиций. Такие семьи, которые по-якутски мы называем "бастыҥ ыал", неизменно пользуются уважением общества, восхищают людей и становятся лучшим примером. Наша общая цель – чтобы Россия была богата своими людьми, богата своим уникальным человеческим капиталом", - отметил Николаев.

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