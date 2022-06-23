17:16 23.06.2022 (обновлено: 18:50 23.06.2022)
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь"
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ Caesar
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki SprenkleФранцузская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", захваченные в итоге российской армией, говорится в Telegram-канале УВЗ.
"Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша "Мста-С"! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем" — такой комментарий УВЗ оставил к записи политика. Скриншот записи Кастельно и своего комментария Уралвагонзавод выложил в Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
16 июня, 14:18Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами