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Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь" - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь"
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь" - РИА Новости, 23.06.2022
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь"
Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:16
2022-06-23T18:50
специальная военная операция на украине
технологии
россия
франция
уралвагонзавод
украина
ситуация в днр и лнр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", захваченные в итоге российской армией, говорится в Telegram-канале УВЗ.Ранее французский политик Режис де Кастельно сообщил, что поставленные Францией орудия Caesar были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения."Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша "Мста-С"! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем" — такой комментарий УВЗ оставил к записи политика. Скриншот записи Кастельно и своего комментария Уралвагонзавод выложил в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797094021.html
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технологии, россия, франция, уралвагонзавод, украина, ситуация в днр и лнр
17:16 23.06.2022 (обновлено: 18:50 23.06.2022)
 
Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь"

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ Caesar

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki SprenkleФранцузская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", захваченные в итоге российской армией, говорится в Telegram-канале УВЗ.
Ранее французский политик Режис де Кастельно сообщил, что поставленные Францией орудия Caesar были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
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21 июня, 16:45Специальная военная операция на Украине
Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ уже получили немецкие гаубицы
"Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша "Мста-С"! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем" — такой комментарий УВЗ оставил к записи политика. Скриншот записи Кастельно и своего комментария Уралвагонзавод выложил в Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.

Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
Снаряды и боеприпасы, обнаруженные саперами МЧС ЛНР в ходе обследования территории Луганской теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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