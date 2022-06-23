https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь"

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь" - РИА Новости, 23.06.2022

Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за САУ "Цезарь"

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:16

2022-06-23T17:16

2022-06-23T18:50

специальная военная операция на украине

технологии

россия

франция

уралвагонзавод

украина

ситуация в днр и лнр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", захваченные в итоге российской армией, говорится в Telegram-канале УВЗ.Ранее французский политик Режис де Кастельно сообщил, что поставленные Францией орудия Caesar были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения."Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша "Мста-С"! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем" — такой комментарий УВЗ оставил к записи политика. Скриншот записи Кастельно и своего комментария Уралвагонзавод выложил в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797094021.html

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, франция, уралвагонзавод, украина, ситуация в днр и лнр