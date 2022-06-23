https://ria.ru/20220623/sapery-1797703804.html
Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования в ДНР и ЛНР более 3,5 тысячи гектаров, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:56
2022-06-23T21:56
2022-06-23T21:56
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования в ДНР и ЛНР более 3,5 тысячи гектаров, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за сутки проверено более 20,69 гектаров. Также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и почти 10 километров дорог."Обнаружено и обезврежено 31 158 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1431", - добавил Мизинцев.Начальник Национального центра управления обороной РФ напомнил, что в Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Министерством национальной обороны Турецкой Республики, в ходе которых обсуждались вопросы вывоза зерна из украинских портов. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении консультаций.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797664415.html
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украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Минобороны: российские саперы разминировали более 3,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР