https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797522908.html

Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана

Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 23.06.2022

Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана

Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:08

2022-06-23T12:08

2022-06-23T12:21

иран

россия

в мире

хосейн амир абдоллахиан

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной конфигурации - таким, каким он был одобрен Совбезом ООН в 2015 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы будем добиваться, чтобы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) был восстановлен исключительно в его изначальной конфигурации, как он был одобрен в 2015 году резолюцией Совета безопасности ООН без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков. И чтобы все незаконные эти антииранские санкции, которые противоречат СВПД, были отменены. Надеемся, что Вашингтон сделает рациональный выбор, хотя уверенности окончательной в этом нет", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Он подчеркнул, что на переговорах обсуждали также и о совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сейчас Россия и Иран вместе с другими участниками, подписавшими план, предпринимают усилия для того, чтобы исправить допущенную США ошибку, когда штаты вышли из этой сделки, вышли из соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20220608/iran-1794120169.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, россия, в мире, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша