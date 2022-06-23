https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797522908.html
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана
Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:08
2022-06-23T12:08
2022-06-23T12:21
иран
россия
в мире
хосейн амир абдоллахиан
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной конфигурации - таким, каким он был одобрен Совбезом ООН в 2015 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы будем добиваться, чтобы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) был восстановлен исключительно в его изначальной конфигурации, как он был одобрен в 2015 году резолюцией Совета безопасности ООН без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков. И чтобы все незаконные эти антииранские санкции, которые противоречат СВПД, были отменены. Надеемся, что Вашингтон сделает рациональный выбор, хотя уверенности окончательной в этом нет", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Он подчеркнул, что на переговорах обсуждали также и о совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сейчас Россия и Иран вместе с другими участниками, подписавшими план, предпринимают усилия для того, чтобы исправить допущенную США ошибку, когда штаты вышли из этой сделки, вышли из соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.
https://ria.ru/20220608/iran-1794120169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша
12:08 23.06.2022 (обновлено: 12:21 23.06.2022)
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана
Глава МИД Лавров: Россия будет добиваться отмены санкций США против Ирана