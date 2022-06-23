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Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 23.06.2022
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Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана
Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:08
2022-06-23T12:21
иран
россия
в мире
хосейн амир абдоллахиан
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной конфигурации - таким, каким он был одобрен Совбезом ООН в 2015 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы будем добиваться, чтобы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) был восстановлен исключительно в его изначальной конфигурации, как он был одобрен в 2015 году резолюцией Совета безопасности ООН без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков. И чтобы все незаконные эти антииранские санкции, которые противоречат СВПД, были отменены. Надеемся, что Вашингтон сделает рациональный выбор, хотя уверенности окончательной в этом нет", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Он подчеркнул, что на переговорах обсуждали также и о совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сейчас Россия и Иран вместе с другими участниками, подписавшими план, предпринимают усилия для того, чтобы исправить допущенную США ошибку, когда штаты вышли из этой сделки, вышли из соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.
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иран, россия, в мире, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша
12:08 23.06.2022 (обновлено: 12:21 23.06.2022)
 
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана

Глава МИД Лавров: Россия будет добиваться отмены санкций США против Ирана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной конфигурации - таким, каким он был одобрен Совбезом ООН в 2015 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы будем добиваться, чтобы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) был восстановлен исключительно в его изначальной конфигурации, как он был одобрен в 2015 году резолюцией Совета безопасности ООН без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков. И чтобы все незаконные эти антииранские санкции, которые противоречат СВПД, были отменены. Надеемся, что Вашингтон сделает рациональный выбор, хотя уверенности окончательной в этом нет", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Он подчеркнул, что на переговорах обсуждали также и о совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сейчас Россия и Иран вместе с другими участниками, подписавшими план, предпринимают усилия для того, чтобы исправить допущенную США ошибку, когда штаты вышли из этой сделки, вышли из соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 22:20
Тегеран представил Вашингтону новое предложение по СВПД
 
ИранРоссияВ миреХосейн Амир АбдоллахианМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСША
 
 
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