Рейтинг@Mail.ru
Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797499062.html
Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций
Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций - РИА Новости, 23.06.2022
Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций
Премьер Эстонии Кая Каллас призвала еще потерпеть, чтобы дождаться эффекта от введенных в отношении России санкций, отметив, что пока уровень поддержки... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:07
2022-06-23T11:07
в мире
эстония
кая каллас
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792011248_0:132:2047:1283_1920x0_80_0_0_a4030e395f4a5ef5cd17930717a11d47.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала еще потерпеть, чтобы дождаться эффекта от введенных в отношении России санкций, отметив, что пока уровень поддержки президента РФ Владимиру Путина в стране высокий.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По мнению Каллас, санкции против РФ со временем окажут воздействие, нужно проявить "стратегическое терпение". "Я все еще думаю, что, вы знаете, эффект (от санкций - ред.) должно почувствовать также население России, потому что, если вы посмотрите, уровень поддержки (президента РФ Владимира) Путина очень высокий", - сказала премьер в интервью Ассошиэйтед Пресс.Согласно всероссийскому опросу "ВЦИОМ-Спутник", проведенному с 30 мая по 5 июня, работу Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан.
https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792011248_134:0:1915:1336_1920x0_80_0_0_bc3fcbb9c547a4c791dcd4d3d2345d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, кая каллас, россия, санкции в отношении россии
11:07 23.06.2022
 
Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций

Премьер Эстонии Каллас: санкции против России окажут воздействие, надо только потерпеть

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала еще потерпеть, чтобы дождаться эффекта от введенных в отношении России санкций, отметив, что пока уровень поддержки президента РФ Владимиру Путина в стране высокий.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
По мнению Каллас, санкции против РФ со временем окажут воздействие, нужно проявить "стратегическое терпение". "Я все еще думаю, что, вы знаете, эффект (от санкций - ред.) должно почувствовать также население России, потому что, если вы посмотрите, уровень поддержки (президента РФ Владимира) Путина очень высокий", - сказала премьер в интервью Ассошиэйтед Пресс.
Согласно всероссийскому опросу "ВЦИОМ-Спутник", проведенному с 30 мая по 5 июня, работу Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан.
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 08:00
"Это только начало". В Европе встали заводы
 
В миреЭстонияКая КалласРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала