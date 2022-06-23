https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797499062.html

Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций

Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций - РИА Новости, 23.06.2022

Премьер Эстонии призвала еще потерпеть, чтобы увидеть эффект от санкций

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала еще потерпеть, чтобы дождаться эффекта от введенных в отношении России санкций, отметив, что пока уровень поддержки... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:07

2022-06-23T11:07

2022-06-23T11:07

в мире

эстония

кая каллас

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала еще потерпеть, чтобы дождаться эффекта от введенных в отношении России санкций, отметив, что пока уровень поддержки президента РФ Владимиру Путина в стране высокий.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По мнению Каллас, санкции против РФ со временем окажут воздействие, нужно проявить "стратегическое терпение". "Я все еще думаю, что, вы знаете, эффект (от санкций - ред.) должно почувствовать также население России, потому что, если вы посмотрите, уровень поддержки (президента РФ Владимира) Путина очень высокий", - сказала премьер в интервью Ассошиэйтед Пресс.Согласно всероссийскому опросу "ВЦИОМ-Спутник", проведенному с 30 мая по 5 июня, работу Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан.

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

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Кирилл Волков

в мире, эстония, кая каллас, россия, санкции в отношении россии