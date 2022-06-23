https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797477470.html

The Hill предрек доллару крах из-за санкций против России

The Hill предрек доллару крах из-за санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022

The Hill предрек доллару крах из-за санкций против России

Несмотря на отсутствие желаемого эффекта, Соединенные Штаты продолжают навязывать миру санкционную политику, ориентированную теперь против России, но это может... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:58

2022-06-23T09:58

2022-06-23T11:20

экономика

цены на нефть

россия

сша

министерство финансов сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Несмотря на отсутствие желаемого эффекта, Соединенные Штаты продолжают навязывать миру санкционную политику, ориентированную теперь против России, но это может навредить экономике самой Америки, считает обозреватель The Hill Марк Джоффе.По его мнению, самое опасное последствие антироссийских санкций для Вашингтона — потеря долларом статуса универсальной всемирной валюты."Накопленный вес экономических санкций, которые легко вводятся, но редко отменяются, может в итоге поставить под угрозу роль доллара США как мировой резервной валюты, что затруднит федеральному правительству финансирование растущего долга страны", — пишет обозреватель.Хотя Джоффе не назвал реальную альтернативу доллару на сегодня, он уверен, что многие страны работают над механизмами, обходящими слабеющую резервную валюту.По словам автора, увлеченность Вашингтона санкциями объясняется простотой их введения и желанием быстро продемонстрировать миру, что "что-то делается". Однако эта легкость уже начала подводить Белый дом."К сожалению, санкции редко бывают эффективными и сопряжены со значительными издержками. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США имеет список более чем из десяти тысяч подсанкционных лиц и организаций, поэтому вместо того, чтобы продолжать накладывать все больше и больше санкций на введенные в действие за последние 70 лет, США должны сократить изжившие себя ограничения и бороться с искушением навязать больше", — подытожил Джоффе.Антироссийские санкцииЗападные страны ввели санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797447486.html

https://ria.ru/20220622/ssha-1797442854.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, россия, сша, министерство финансов сша, евросоюз, санкции в отношении россии