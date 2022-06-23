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Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik - РИА Новости, 23.06.2022
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Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik
Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik - РИА Новости, 23.06.2022
Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik
Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что санкции против телеканала RT, агентства Sputnik и еще трех... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T07:30
2022-06-23T07:30
сергей лавров
валерий фадеев
тереза рибейру
украина
франция
россия
евросоюз
обсе
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что санкции против телеканала RT, агентства Sputnik и еще трех российских телеканалов являются временной мерой.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220618/sputnik-1796498837.html
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сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, украина, франция, россия, евросоюз, обсе, европарламент, в мире, вера юрова, москва, sputnik, телеканал rt, санкции
07:30 23.06.2022
 
Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik

Зампред Еврокомиссии Юрова: санкции против RT и Sputnik носят временный характер

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что санкции против телеканала RT, агентства Sputnik и еще трех российских телеканалов являются временной мерой.

"Мы приняли решение ввести санкции против Russia Today и Sputnik, мы решили добавить в санкционный список еще три канала... Но это временно, мы можем вернуться (к вопросу о снятии санкций — ред.) после того, как ситуация уляжется", — сказала Юрова на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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Сергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруУкраинаФранцияРоссияЕвросоюзОБСЕЕвропарламентВ миреВера ЮроваМоскваSputnikТелеканал RTСанкции
 
 
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