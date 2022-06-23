https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797456183.html

Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik

Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik - РИА Новости, 23.06.2022

Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik

Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что санкции против телеканала RT, агентства Sputnik и еще трех... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T07:30

2022-06-23T07:30

2022-06-23T07:30

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

украина

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евросоюз

обсе

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что санкции против телеканала RT, агентства Sputnik и еще трех российских телеканалов являются временной мерой.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220618/sputnik-1796498837.html

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