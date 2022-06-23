https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797447486.html
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России - РИА Новости, 23.06.2022
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России
Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T02:48
2022-06-23T02:48
2022-06-23T02:48
евросоюз
россия
молдавия
москва
владимир путин
наталья гаврилица
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_5684f70a22cd08a9cdb6c2bf49edf249.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.Дипломат обратил внимание, что Кишинев ввел определенные ограничительные меры в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства. По ее словам, Кишинев принимает меры соответственно ресурсам страны.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781672232.html
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_442a3d0a592f971c0e4077c9c9c963c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, молдавия, москва, владимир путин, наталья гаврилица, в мире, санкции в отношении россии, николай попеску
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России
Глава МИД Попеску: Молдавия не поддержит санкции ЕС против России из-за слабой экономики