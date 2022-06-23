Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797447486.html
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России - РИА Новости, 23.06.2022
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России
Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T02:48
2022-06-23T02:48
евросоюз
россия
молдавия
москва
владимир путин
наталья гаврилица
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_5684f70a22cd08a9cdb6c2bf49edf249.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.Дипломат обратил внимание, что Кишинев ввел определенные ограничительные меры в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства. По ее словам, Кишинев принимает меры соответственно ресурсам страны.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781672232.html
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_442a3d0a592f971c0e4077c9c9c963c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, молдавия, москва, владимир путин, наталья гаврилица, в мире, санкции в отношении россии, николай попеску
02:48 23.06.2022
 
Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России

Глава МИД Попеску: Молдавия не поддержит санкции ЕС против России из-за слабой экономики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава МИД Молдавии Николай Попеску
Глава МИД Молдавии Николай Попеску - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава МИД Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.
Дипломат обратил внимание, что Кишинев ввел определенные ограничительные меры в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.

"В то же время на нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер", — подчеркнул Попеску.

Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства. По ее словам, Кишинев принимает меры соответственно ресурсам страны.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 13:31
Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии
 
ЕвросоюзРоссияМолдавияМоскваВладимир ПутинНаталья ГаврилицаВ миреСанкции в отношении РоссииНиколай Попеску
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала