https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797447486.html

Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России

Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России - РИА Новости, 23.06.2022

Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России

Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T02:48

2022-06-23T02:48

2022-06-23T02:48

евросоюз

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молдавия

москва

владимир путин

наталья гаврилица

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кишинев не может в полной мере поддержать санкции Евросоюза против России из-за слабости экономики Молдавии, заявил в эфире телеканала "Moldova 1" вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.Дипломат обратил внимание, что Кишинев ввел определенные ограничительные меры в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства. По ее словам, Кишинев принимает меры соответственно ресурсам страны.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781672232.html

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

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евросоюз, россия, молдавия, москва, владимир путин, наталья гаврилица, в мире, санкции в отношении россии, николай попеску