https://ria.ru/20220623/sammit-1797519784.html

Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России

Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России - РИА Новости, 23.06.2022

Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России

Тегеран рассчитывает в скором времени провести саммит Россия-Иран-Турция по Сирии в Тегеране, сообщил глава МИД РФ Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:00

2022-06-23T12:00

2022-06-23T12:31

в мире

иран

сирия

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран рассчитывает в скором времени провести саммит Россия-Иран-Турция по Сирии в Тегеране, сообщил глава МИД РФ Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс- конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы выражаем полную готовность в ближайшее время осуществить... увидеть проведение саммита "тройки" Иран-Россия-Турция (по Сирии) в Тегеране ", - сообщил он в ходе эфира "России 24".

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797522908.html

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тегеран (город)

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в мире, иран, сирия, тегеран (город)