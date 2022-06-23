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Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России - РИА Новости, 23.06.2022
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Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России
Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России - РИА Новости, 23.06.2022
Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России
Тегеран рассчитывает в скором времени провести саммит Россия-Иран-Турция по Сирии в Тегеране, сообщил глава МИД РФ Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:00
2022-06-23T12:31
в мире
иран
сирия
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран рассчитывает в скором времени провести саммит Россия-Иран-Турция по Сирии в Тегеране, сообщил глава МИД РФ Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс- конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы выражаем полную готовность в ближайшее время осуществить... увидеть проведение саммита "тройки" Иран-Россия-Турция (по Сирии) в Тегеране ", - сообщил он в ходе эфира "России 24".
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в мире, иран, сирия, тегеран (город)
12:00 23.06.2022 (обновлено: 12:31 23.06.2022)
 
Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России

Глава МИД Ирана надеется провести саммит участием России, Ирана и Турции в Тегеране

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран рассчитывает в скором времени провести саммит Россия-Иран-Турция по Сирии в Тегеране, сообщил глава МИД РФ Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс- конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы выражаем полную готовность в ближайшее время осуществить... увидеть проведение саммита "тройки" Иран-Россия-Турция (по Сирии) в Тегеране ", - сообщил он в ходе эфира "России 24".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
12:08
Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана
 
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