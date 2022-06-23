https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

"Невероятный кульбит": Запад шокирован тем, что происходит с рублем

"Невероятный кульбит": Запад шокирован тем, что происходит с рублем - РИА Новости, 23.06.2022

"Невероятный кульбит": Запад шокирован тем, что происходит с рублем

Рубль продолжает укрепляться — уже достиг семилетнего максимума. Западные аналитики констатируют: под гнетом санкций российская валюта демонстрирует настолько... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:00

2022-06-23T08:00

2022-06-23T08:08

экономика

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

россия

цены на нефть

рубль

доллар

санкции

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль продолжает укрепляться — уже достиг семилетнего максимума. Западные аналитики констатируют: под гнетом санкций российская валюта демонстрирует настолько впечатляющую динамику, что стала самой эффективной в мире. В бюджет поступают рекордные доходы из-за взлетевших цен на сырье, а Запад терпит издержки. О причинах скачка, почему дорогой рубль тоже плохо и сколько он должен стоить, чтобы не вредить экономике, — в материале РИА Новости.Ограничения, налоги и газЕще несколько месяцев назад доллар стоил свыше 120 рублей. Сейчас на Московской бирже — чуть больше 53. Такого не было с лета 2015-го. С мартовского обвала нацвалюта выросла на 40 процентов по отношению к американской.Одна из главных причин динамики — жесткие меры ЦБ, направленные на стабилизацию курса в условиях беспрецедентных санкций. Регулятор ограничил движение капитала и валютообменные операции, нерезидентам запретили продажу активов.Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, баланс спроса и предложения на доллар и евро внутри России сейчас не работает — валюта есть, но тратить ее не на что, пока в полную силу не начали работать механизмы параллельного импорта."Усиливает укрепление рубля и наступление налогового периода: компании-экспортеры сейчас продают валюту для оплаты налогов и акцизов в бюджет", — добавляет эксперт.Подорожавшее сырьеРоссийскую валюту поддерживает и дорогая нефть.Действительно, на фоне ограничений и высоких котировок доходы от экспорта энергоресурсов выросли в полтора раза. Нефть и газ в апреле принесли рекордные 1,8 триллиона рублей (в марте — 1,2).Как подсчитали аналитики OilPrice, за январь — апрель российский федеральный бюджет получил уже половину от запланированного дохода в 2022-м (9,5 триллиона рублей). По прогнозам экспертов, после шестого пакета санкций ЕС дефицит на рынке лишь усилится, а сырье продолжит дорожать — не исключают и 200 долларов за баррель.Палка о двух концахВпрочем, у медали есть другая сторона: излишне крепкий рубль способен навредить российскому бюджету. Все дело в том, что экспорт в таких условиях слишком дорогой.Оптимальным курсом рубля специалисты называют диапазон, обозначенный ранее правительством, — 70-80 рублей за доллар. Именно такой уровень удовлетворит нужды российского бизнеса, бюджета и граждан.Однако Банк России таргетирует не курс рубля, а инфляцию, а потому пока занял выжидательную позицию и не препятствует укреплению нацвалюты. Цель — снизить темпы роста потребительских цен до четырех процентов. Таргетировать курс, как подчеркивают эксперты, не имеет смысла."Это приведет к тому, что вся денежно-кредитная политика страны будет подчинена единой задаче: удержанию рубля на определенном уровне. В таких условиях и ключевая ставка, и денежная масса в России просто перестают иметь значение, главное — удержать рубль в нужном диапазоне. И эта политика наверняка приведет к изменениям в налогообложении, вызовет рост внешних заимствований, увеличит траты государства из фондов. При этом не будет гарантирована стабилизация инфляции, что очень важно в настоящий момент и в среднесрочной перспективе", — подчеркивает Артем Деев из AMarkets.Таким образом, ситуация пока сложная. С одной стороны, надолго укрепившийся рубль сильно ограничивает доходы компаний и бюджета. С другой — при таргетированном курсе наряду с нестабильной инфляцией (как в России, так и за рубежом) последствия для экономики будут негативными. Сейчас нацвалюта находится в идеальных условиях для дальнейшего укрепления. Дальше все будет зависеть от того, когда начнет активно восстанавливаться спрос на нее со стороны импортеров, а также от действий ЦБ.

https://ria.ru/20220622/kurs-1797409318.html

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

https://ria.ru/20220621/neft-1797066110.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, россия, цены на нефть, рубль, доллар, санкции