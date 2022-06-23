Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/reyting-1797488842.html
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд - РИА Новости, 23.06.2022
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд
Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:38
2022-06-23T12:44
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_dd14def84adc333e096d165b09f30f78.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos."Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвертую неделю подряд, достигнув 36 процентов, — самого низкого результата, в последний раз фиксировавшегося в мае", — сообщает агентство.По этим данным, рейтинг одобрения Байдена был ниже 50 процентов с августа. Агентство указывает, что это тревожный знак для демократической партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.Как указывает агентство, хотя показатели Байдена и падают, он не достиг худшего результата бывшего президента США Дональда Трампа, чей рейтинг опускался до 33 процентов.Опрос проводился онлайн среди 1002 респондентов, включая 435 демократов и 379 республиканцев, погрешность составляет 4 процента.
https://ria.ru/20220615/amerika-1795319021.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_491746b8cab0a0e7824201e81701dc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, джо байден
10:38 23.06.2022 (обновлено: 12:44 23.06.2022)
 
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд

Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения президента Байдена упал до 36 процентов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos.
"Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвертую неделю подряд, достигнув 36 процентов, — самого низкого результата, в последний раз фиксировавшегося в мае", — сообщает агентство.
По этим данным, рейтинг одобрения Байдена был ниже 50 процентов с августа. Агентство указывает, что это тревожный знак для демократической партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.
Как указывает агентство, хотя показатели Байдена и падают, он не достиг худшего результата бывшего президента США Дональда Трампа, чей рейтинг опускался до 33 процентов.
Опрос проводился онлайн среди 1002 респондентов, включая 435 демократов и 379 республиканцев, погрешность составляет 4 процента.
Сторонники контроля над оружием во время протеста в парке Христофора Колумба в Бостоне. 11 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 08:00
В США гражданская война уже идет
 
В миреДональд ТрампСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала