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Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд - РИА Новости, 23.06.2022
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд
Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:38
2022-06-23T10:38
2022-06-23T12:44
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos."Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвертую неделю подряд, достигнув 36 процентов, — самого низкого результата, в последний раз фиксировавшегося в мае", — сообщает агентство.По этим данным, рейтинг одобрения Байдена был ниже 50 процентов с августа. Агентство указывает, что это тревожный знак для демократической партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.Как указывает агентство, хотя показатели Байдена и падают, он не достиг худшего результата бывшего президента США Дональда Трампа, чей рейтинг опускался до 33 процентов.Опрос проводился онлайн среди 1002 респондентов, включая 435 демократов и 379 республиканцев, погрешность составляет 4 процента.
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден
10:38 23.06.2022 (обновлено: 12:44 23.06.2022)
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд
Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения президента Байдена упал до 36 процентов
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости.
Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют
данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos.
"Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвертую неделю подряд, достигнув 36 процентов, — самого низкого результата, в последний раз фиксировавшегося в мае", — сообщает агентство.
По этим данным, рейтинг одобрения Байдена был ниже 50 процентов с августа. Агентство указывает, что это тревожный знак для демократической партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.
Как указывает агентство, хотя показатели Байдена и падают, он не достиг худшего результата бывшего президента США Дональда Трампа
, чей рейтинг опускался до 33 процентов.
Опрос проводился онлайн среди 1002 респондентов, включая 435 демократов и 379 республиканцев, погрешность составляет 4 процента.