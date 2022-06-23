https://ria.ru/20220623/reyting-1797488842.html

Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд

Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд - РИА Новости, 23.06.2022

Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд

Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:38

2022-06-23T10:38

2022-06-23T12:44

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до худшего показателя, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Рейтер и Ipsos."Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвертую неделю подряд, достигнув 36 процентов, — самого низкого результата, в последний раз фиксировавшегося в мае", — сообщает агентство.По этим данным, рейтинг одобрения Байдена был ниже 50 процентов с августа. Агентство указывает, что это тревожный знак для демократической партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.Как указывает агентство, хотя показатели Байдена и падают, он не достиг худшего результата бывшего президента США Дональда Трампа, чей рейтинг опускался до 33 процентов.Опрос проводился онлайн среди 1002 респондентов, включая 435 демократов и 379 республиканцев, погрешность составляет 4 процента.

https://ria.ru/20220615/amerika-1795319021.html

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в мире, дональд трамп, сша, джо байден