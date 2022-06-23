https://ria.ru/20220623/retsessiya-1797457167.html
СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии
СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии - РИА Новости, 23.06.2022
СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии
Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Британия "определенно" движется в сторону рецессии. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T07:48
2022-06-23T07:48
2022-06-23T07:48
великобритания
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
федеральная резервная система сша
европейский центральный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Британия "определенно" движется в сторону рецессии.Он считает, что поскольку страна "определенно" движется в сторону рецессии, правительство должно снизить налоги. "Возможно, уже слишком поздно для того, чтобы избежать ее (рецессию), но если мы будем действовать быстро, мы сможем в значительной степени минимизировать ее воздействие", — добавил глава CBI.Билимория призвал власти проводить более гибкую миграционную политику, чтобы справиться с нехваткой квалифицированных кадров.В опубликованном в среду прогнозе швейцарского института экономики KOF указывалось, что экономики США и еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году. Эксперты исходили из того, что инфляция в еврозоне и в Соединенных Штатах вырастет до неприемлемого уровня для Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), и в течение следующей зимы центральные банки выступят против высоких темпов инфляции в еврозоне, что приведет к дальнейшему быстрому и значительному повышению учетных ставок.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220621/britaniya-1796835647.html
великобритания
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1bb1e432c988cb890f34870a435c1a23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, владимир путин, россия, сша, украина, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк, каран билимория
СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии
Telegraph: британский бизнесмен Билимория заявил, что страна движется в сторону рецессии