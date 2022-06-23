https://ria.ru/20220623/retsessiya-1797457167.html

СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии

СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии - РИА Новости, 23.06.2022

СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии

Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Британия "определенно" движется в сторону рецессии. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T07:48

2022-06-23T07:48

2022-06-23T07:48

великобритания

в мире

владимир путин

россия

сша

украина

федеральная резервная система сша

европейский центральный банк

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Британия "определенно" движется в сторону рецессии.Он считает, что поскольку страна "определенно" движется в сторону рецессии, правительство должно снизить налоги. "Возможно, уже слишком поздно для того, чтобы избежать ее (рецессию), но если мы будем действовать быстро, мы сможем в значительной степени минимизировать ее воздействие", — добавил глава CBI.Билимория призвал власти проводить более гибкую миграционную политику, чтобы справиться с нехваткой квалифицированных кадров.В опубликованном в среду прогнозе швейцарского института экономики KOF указывалось, что экономики США и еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году. Эксперты исходили из того, что инфляция в еврозоне и в Соединенных Штатах вырастет до неприемлемого уровня для Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), и в течение следующей зимы центральные банки выступят против высоких темпов инфляции в еврозоне, что приведет к дальнейшему быстрому и значительному повышению учетных ставок.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220621/britaniya-1796835647.html

великобритания

россия

сша

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