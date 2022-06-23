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СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии - РИА Новости, 23.06.2022
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СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии
СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии - РИА Новости, 23.06.2022
СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии
Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Британия "определенно" движется в сторону рецессии. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T07:48
2022-06-23T07:48
великобритания
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
федеральная резервная система сша
европейский центральный банк
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Британия "определенно" движется в сторону рецессии.Он считает, что поскольку страна "определенно" движется в сторону рецессии, правительство должно снизить налоги. "Возможно, уже слишком поздно для того, чтобы избежать ее (рецессию), но если мы будем действовать быстро, мы сможем в значительной степени минимизировать ее воздействие", — добавил глава CBI.Билимория призвал власти проводить более гибкую миграционную политику, чтобы справиться с нехваткой квалифицированных кадров.В опубликованном в среду прогнозе швейцарского института экономики KOF указывалось, что экономики США и еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году. Эксперты исходили из того, что инфляция в еврозоне и в Соединенных Штатах вырастет до неприемлемого уровня для Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), и в течение следующей зимы центральные банки выступят против высоких темпов инфляции в еврозоне, что приведет к дальнейшему быстрому и значительному повышению учетных ставок.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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великобритания, в мире, владимир путин, россия, сша, украина, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк, каран билимория
07:48 23.06.2022
 
СМИ: британский бизнес считает, что страна движется в сторону рецессии

Telegraph: британский бизнесмен Билимория заявил, что страна движется в сторону рецессии

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Британия "определенно" движется в сторону рецессии.

"Рецессия — ужас, с которым мы столкнемся", — приводит издание Telegraph слова Билимории.

Он считает, что поскольку страна "определенно" движется в сторону рецессии, правительство должно снизить налоги. "Возможно, уже слишком поздно для того, чтобы избежать ее (рецессию), но если мы будем действовать быстро, мы сможем в значительной степени минимизировать ее воздействие", — добавил глава CBI.
Билимория призвал власти проводить более гибкую миграционную политику, чтобы справиться с нехваткой квалифицированных кадров.
В опубликованном в среду прогнозе швейцарского института экономики KOF указывалось, что экономики США и еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году. Эксперты исходили из того, что инфляция в еврозоне и в Соединенных Штатах вырастет до неприемлемого уровня для Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), и в течение следующей зимы центральные банки выступят против высоких темпов инфляции в еврозоне, что приведет к дальнейшему быстрому и значительному повышению учетных ставок.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ВеликобританияВ миреВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаФедеральная резервная система СШАЕвропейский центральный банкКаран Билимория
 
 
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