https://ria.ru/20220623/razminirovanie-1797522272.html
Американская собака-робот поможет Киеву в работах по разминированию
Американская собака-робот поможет Киеву в работах по разминированию - РИА Новости, 23.06.2022
Американская собака-робот поможет Киеву в работах по разминированию
США передадут американской некоммерческой гуманитарной организации HALO Trust разработанную компанией Boston Dynamics собаку-робота Spot для помощи в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:07
2022-06-23T12:07
2022-06-23T12:07
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США передадут американской некоммерческой гуманитарной организации HALO Trust разработанную компанией Boston Dynamics собаку-робота Spot для помощи в разминировании и сборе неразорвавшихся боеприпасов на Украине, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомленный источник.По данным издания, такой робот может перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы в ямы, что позволит обезвреживать от 50 до 100 снарядов за раз, не подвергая угрозе жизни саперов HALO Trust, которые были направлены в Бучу и Бровары.Как сообщает журнал, исполнительный директор HALO Trust Крис Уотли заявил, что к концу года НКО надеется увеличить количество команд саперов на Украине до 50, в связи с чем потребность в саперах-роботах возрастает.Четвероногий робот Spot американской компании Boston Dynamics впервые поступил в открытую продажу в июне 2020 года. Стоимость устройства составляла на тот момент 74,5 тысячи долларов.
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, украина, бровары, ситуация в днр и лнр
Американская собака-робот поможет Киеву в работах по разминированию
Foreign Policy: США отправят на Украину собаку-робота Spot для работ по разминированию