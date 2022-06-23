https://ria.ru/20220623/razliv-1797591571.html
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море - РИА Новости, 23.06.2022
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оплатит подтвержденный апелляционным судом штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:08
2022-06-23T15:08
2022-06-23T15:08
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нефть
россия
происшествия
каспийский трубопроводный консорциум-р
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оплатит подтвержденный апелляционным судом штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года, но планирует продолжать отстаивать свою позицию в правовом поле, сообщили журналистам в компании.Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Черноморско-Азовского управления Росприроднадзора взыскала с КТК около 5,3 миллиарда рублей в качестве возмещения вреда, причиненного Черному морю."Каспийский трубопроводный консорциум, являясь законопослушной компанией, исполнит решение суда и осуществит оплату штрафа в установленные законом сроки. В дальнейшем КТК планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле", - прокомментировали в компании решение суда.Выброс нефти произошел 7 августа прошлого года с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего КТК. По данным компании, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, составной части этого устройства.
https://ria.ru/20220517/razliv-1788938529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нефть, россия, происшествия, каспийский трубопроводный консорциум-р
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оплатит подтвержденный апелляционным судом штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года, но планирует продолжать отстаивать свою позицию в правовом поле, сообщили журналистам в компании.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Черноморско-Азовского управления Росприроднадзора
взыскала с КТК около 5,3 миллиарда рублей в качестве возмещения вреда, причиненного Черному морю
.
"Каспийский трубопроводный консорциум, являясь законопослушной компанией, исполнит решение суда и осуществит оплату штрафа в установленные законом сроки. В дальнейшем КТК планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле", - прокомментировали в компании решение суда.
Выброс нефти произошел 7 августа прошлого года с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего КТК. По данным компании, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, составной части этого устройства.