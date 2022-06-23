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КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море - РИА Новости, 23.06.2022
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КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море - РИА Новости, 23.06.2022
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оплатит подтвержденный апелляционным судом штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:08
2022-06-23T15:08
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нефть
россия
происшествия
каспийский трубопроводный консорциум-р
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оплатит подтвержденный апелляционным судом штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года, но планирует продолжать отстаивать свою позицию в правовом поле, сообщили журналистам в компании.Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Черноморско-Азовского управления Росприроднадзора взыскала с КТК около 5,3 миллиарда рублей в качестве возмещения вреда, причиненного Черному морю."Каспийский трубопроводный консорциум, являясь законопослушной компанией, исполнит решение суда и осуществит оплату штрафа в установленные законом сроки. В дальнейшем КТК планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле", - прокомментировали в компании решение суда.Выброс нефти произошел 7 августа прошлого года с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего КТК. По данным компании, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, составной части этого устройства.
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черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нефть, россия, происшествия, каспийский трубопроводный консорциум-р
15:08 23.06.2022
 
КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море

КТК оплатит штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной разлив возле Анапского дельфинария в районе заповедника Большой Утриш
Нефтяной разлив возле Анапского дельфинария в районе заповедника Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной разлив возле Анапского дельфинария в районе заповедника Большой Утриш. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оплатит подтвержденный апелляционным судом штраф в 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года, но планирует продолжать отстаивать свою позицию в правовом поле, сообщили журналистам в компании.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Черноморско-Азовского управления Росприроднадзора взыскала с КТК около 5,3 миллиарда рублей в качестве возмещения вреда, причиненного Черному морю.
"Каспийский трубопроводный консорциум, являясь законопослушной компанией, исполнит решение суда и осуществит оплату штрафа в установленные законом сроки. В дальнейшем КТК планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле", - прокомментировали в компании решение суда.
Выброс нефти произошел 7 августа прошлого года с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего КТК. По данным компании, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, составной части этого устройства.
Ремонт трубопровода
17 мая, 09:28
В Саратовской области произошел разлив нефти из трубопровода
 
Черное мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НефтьРоссияПроисшествияКаспийский Трубопроводный Консорциум-Р
 
 
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