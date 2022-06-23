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Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник

Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 23.06.2022

Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник

Российские системы ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник, 22 снаряда РСЗО и ракету комплекса "Точка-У" , сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:28

2022-06-23T12:28

2022-06-23T12:33

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник, 22 снаряда РСЗО и ракету комплекса "Точка-У" , сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий Донецкой Народной Республики, Горское, Окнино Луганской Народной Республики и Новая Сбурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила ракету комплекса "Точка-У" в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина