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Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник
Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 23.06.2022
Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник
Российские системы ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник, 22 снаряда РСЗО и ракету комплекса "Точка-У" , сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:28
2022-06-23T12:28
2022-06-23T12:33
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник, 22 снаряда РСЗО и ракету комплекса "Точка-У" , сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий Донецкой Народной Республики, Горское, Окнино Луганской Народной Республики и Новая Сбурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила ракету комплекса "Точка-У" в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина
12:28 23.06.2022 (обновлено: 12:33 23.06.2022)
Средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник, в том числе у Змеиного