https://ria.ru/20220623/putin-1797597180.html

Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин

Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022

Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин

Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:22

2022-06-23T15:22

2022-06-23T15:38

владимир путин

в мире

безопасность

брикс

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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин."Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих пеерд международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций", - сказал он в ходе саммита БРИКС.Путин подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике "из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств".РИА Новости

https://ria.ru/20220623/briks-1797599422.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, безопасность, брикс