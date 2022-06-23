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Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022
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Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин
Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022
Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин
Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:22
2022-06-23T15:38
владимир путин
в мире
безопасность
брикс
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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин."Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих пеерд международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций", - сказал он в ходе саммита БРИКС.Путин подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике "из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств".РИА Новости
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владимир путин, в мире, безопасность, брикс
15:22 23.06.2022 (обновлено: 15:38 23.06.2022)
 
Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин

Путин: на транснациональные вызовы и угрозы нужно реагировать на основе честной кооперации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин.
"Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих пеерд международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций", - сказал он в ходе саммита БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
15:32
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС
Путин подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике "из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств".РИА Новости
 
Владимир ПутинВ миреБезопасностьБРИКС
 
 
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