https://ria.ru/20220623/provokatsii-1797564483.html

В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины

В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины - РИА Новости, 23.06.2022

В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины

Делегация Белоруссии на форуме ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Киева, сообщив, что только в мае со стороны Украины беспилотники нарушили границу 17... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:52

2022-06-23T13:52

2022-06-23T14:23

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Делегация Белоруссии на форуме ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Киева, сообщив, что только в мае со стороны Украины беспилотники нарушили границу 17 раз.Как сообщается на сайте посольства Белоруссии в Австрии, данное заявление было сделано белорусской делегацией во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 22 июня в Вене."По информации министерства обороны Беларуси, только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз - на глубину, как правило, до трёх километров", - говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте дипмиссии.Отмечается, что "несмотря на эти явно провокационные действия, в соответствии с решением президента Беларуси жители украинских приграничных районов Ровенской области смогут с 1 июля посещать Беларусь в пределах Столинского района по упрощённой схеме". "Это решение принимается ежегодно для облегчения сезонного передвижения украинских граждан, проживающих в этой местности", - подчеркивается в заявлении.Там отмечается, что перед вооружёнными силами Белоруссии президентом страны поставлена задача по усилению участков государственной границы на южном направлении."Отрабатывается комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. Батальонно-тактические группы выполняют задачи в назначенных районах. Подразделения работают на ротационной основе. Под охрану взяты важные объекты, в том числе дороги и путепроводы", - говорится в заявлении.Подчёркивается, что министерство обороны продолжает проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков белорусской границы. "Все это происходит в условиях напряжённой военно-политической обстановки, на фоне угроз, искажения информации в отношении белорусского государства, обвинения в подготовке к военным и наступательным действиям", - констатировали в белорусской делегации.

https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796123466.html

https://ria.ru/20220617/belorussiya-1796128301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, австрия, обсе