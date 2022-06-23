Рейтинг@Mail.ru
В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/provokatsii-1797564483.html
В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины
В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины - РИА Новости, 23.06.2022
В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины
Делегация Белоруссии на форуме ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Киева, сообщив, что только в мае со стороны Украины беспилотники нарушили границу 17... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:52
2022-06-23T14:23
в мире
белоруссия
украина
австрия
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745995715_0:284:3134:2047_1920x0_80_0_0_6fe711cd27872cc81d96d0d7f3f826e8.jpg
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Делегация Белоруссии на форуме ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Киева, сообщив, что только в мае со стороны Украины беспилотники нарушили границу 17 раз.Как сообщается на сайте посольства Белоруссии в Австрии, данное заявление было сделано белорусской делегацией во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 22 июня в Вене."По информации министерства обороны Беларуси, только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз - на глубину, как правило, до трёх километров", - говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте дипмиссии.Отмечается, что "несмотря на эти явно провокационные действия, в соответствии с решением президента Беларуси жители украинских приграничных районов Ровенской области смогут с 1 июля посещать Беларусь в пределах Столинского района по упрощённой схеме". "Это решение принимается ежегодно для облегчения сезонного передвижения украинских граждан, проживающих в этой местности", - подчеркивается в заявлении.Там отмечается, что перед вооружёнными силами Белоруссии президентом страны поставлена задача по усилению участков государственной границы на южном направлении."Отрабатывается комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. Батальонно-тактические группы выполняют задачи в назначенных районах. Подразделения работают на ротационной основе. Под охрану взяты важные объекты, в том числе дороги и путепроводы", - говорится в заявлении.Подчёркивается, что министерство обороны продолжает проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков белорусской границы. "Все это происходит в условиях напряжённой военно-политической обстановки, на фоне угроз, искажения информации в отношении белорусского государства, обвинения в подготовке к военным и наступательным действиям", - констатировали в белорусской делегации.
https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796123466.html
https://ria.ru/20220617/belorussiya-1796128301.html
белоруссия
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745995715_534:361:2782:2047_1920x0_80_0_0_a01b2694f4c06c5db09d868370aa1169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, австрия, обсе
13:52 23.06.2022 (обновлено: 14:23 23.06.2022)
 
В Минске заявили о провокациях с беспилотниками со стороны Украины

Делегация Минска на форуме ОБСЕ заявила о провокациях с беспилотниками со стороны Киева

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДворец Профсоюзов на Октябрьской площади в Минске
Дворец Профсоюзов на Октябрьской площади в Минске - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Дворец Профсоюзов на Октябрьской площади в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Делегация Белоруссии на форуме ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Киева, сообщив, что только в мае со стороны Украины беспилотники нарушили границу 17 раз.
Как сообщается на сайте посольства Белоруссии в Австрии, данное заявление было сделано белорусской делегацией во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 22 июня в Вене.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:45
Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко
"По информации министерства обороны Беларуси, только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз - на глубину, как правило, до трёх километров", - говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте дипмиссии.
Отмечается, что "несмотря на эти явно провокационные действия, в соответствии с решением президента Беларуси жители украинских приграничных районов Ровенской области смогут с 1 июля посещать Беларусь в пределах Столинского района по упрощённой схеме". "Это решение принимается ежегодно для облегчения сезонного передвижения украинских граждан, проживающих в этой местности", - подчеркивается в заявлении.
Там отмечается, что перед вооружёнными силами Белоруссии президентом страны поставлена задача по усилению участков государственной границы на южном направлении.
"Отрабатывается комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. Батальонно-тактические группы выполняют задачи в назначенных районах. Подразделения работают на ротационной основе. Под охрану взяты важные объекты, в том числе дороги и путепроводы", - говорится в заявлении.
Подчёркивается, что министерство обороны продолжает проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков белорусской границы. "Все это происходит в условиях напряжённой военно-политической обстановки, на фоне угроз, искажения информации в отношении белорусского государства, обвинения в подготовке к военным и наступательным действиям", - констатировали в белорусской делегации.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:55
Белоруссия не собирается воевать на Украине, заявил Лукашенко
 
В миреБелоруссияУкраинаАвстрияОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала