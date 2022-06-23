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В Microsoft сообщили о росте числа просмотров Sputnik и RT за рубежом - РИА Новости, 23.06.2022
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В Microsoft сообщили о росте числа просмотров Sputnik и RT за рубежом
В Microsoft сообщили о росте числа просмотров Sputnik и RT за рубежом - РИА Новости, 23.06.2022
В Microsoft сообщили о росте числа просмотров Sputnik и RT за рубежом
Просмотры российских информационных ресурсов на Западе, таких как Sputnik и RT, значительно выросли, несмотря на попытки властей блокировать доступ к ним,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:31
2022-06-23T17:18
технологии
украина
сша
россия
microsoft corporation
евросоюз
обсе
тереза рибейру
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Просмотры российских информационных ресурсов на Западе, таких как Sputnik и RT, значительно выросли, несмотря на попытки властей блокировать доступ к ним, говорится в докладе компании Microsoft.Американский IT-гигант подготовил документ под названием "Защищая Украину: предварительные уроки кибервойны", в котором подробно описываются усилия Москвы на информационном поле. Отдельное внимание уделено освещению за рубежом спецоперации на Украине российскими ресурсами.Несмотря на все попытки сократить трафик сайтов Sputnik и RT.com, просмотры продолжают расти, прибавляя около 60 миллионов каждый месяц, что сравнимо с показателями The Wall Street Journal в США, говорится в докладе.Отмечается, что российская информационная кампания за рубежом, направленная на иностранного зрителя или читателя, включает многоязыковой подход, используя такие издания, как Sputnik и RT, которые публикуют материалы более чем на 20 языках.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik после начала российской операции по демилитаризации Украины. При публикации решения в официальном журнале ЕС, в частности, перечислены следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik, без указания подробностей.Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и во Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797456183.html
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технологии, украина, сша, россия, microsoft corporation, евросоюз, обсе, тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, sputnik, телеканал rt
16:31 23.06.2022 (обновлено: 17:18 23.06.2022)
 
В Microsoft сообщили о росте числа просмотров Sputnik и RT за рубежом

Microsoft: просмотры Sputnik и RT за рубежом выросли, несмотря на попытки их блокировать

© РИА НовостиСайт телеканала Russia Today
Сайт телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Просмотры российских информационных ресурсов на Западе, таких как Sputnik и RT, значительно выросли, несмотря на попытки властей блокировать доступ к ним, говорится в докладе компании Microsoft.
Американский IT-гигант подготовил документ под названием "Защищая Украину: предварительные уроки кибервойны", в котором подробно описываются усилия Москвы на информационном поле. Отдельное внимание уделено освещению за рубежом спецоперации на Украине российскими ресурсами.
Несмотря на все попытки сократить трафик сайтов Sputnik и RT.com, просмотры продолжают расти, прибавляя около 60 миллионов каждый месяц, что сравнимо с показателями The Wall Street Journal в США, говорится в докладе.
"С 24 февраля 2022 года просмотр таких источников возрос на 216 процентов на Украине и на 82 процента в США", — констатирует Microsoft.
Отмечается, что российская информационная кампания за рубежом, направленная на иностранного зрителя или читателя, включает многоязыковой подход, используя такие издания, как Sputnik и RT, которые публикуют материалы более чем на 20 языках.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
07:30
Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik после начала российской операции по демилитаризации Украины. При публикации решения в официальном журнале ЕС, в частности, перечислены следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik, без указания подробностей.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и во Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 11:46Медиавойны
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы RT France на территории ЕС
 
ТехнологииУкраинаСШАРоссияMicrosoft CorporationЕвросоюзОБСЕТереза РибейруВалерий ФадеевСергей ЛавровSputnikТелеканал RT
 
 
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