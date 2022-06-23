16:31 23.06.2022 (обновлено: 17:18 23.06.2022)
В Microsoft сообщили о росте числа просмотров Sputnik и RT за рубежом
Microsoft: просмотры Sputnik и RT за рубежом выросли, несмотря на попытки их блокировать
Сайт телеканала Russia Today. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Просмотры российских информационных ресурсов на Западе, таких как Sputnik и RT, значительно выросли, несмотря на попытки властей блокировать доступ к ним, говорится в докладе компании Microsoft.
Американский IT-гигант подготовил документ под названием "Защищая Украину: предварительные уроки кибервойны", в котором подробно описываются усилия Москвы на информационном поле. Отдельное внимание уделено освещению за рубежом спецоперации на Украине российскими ресурсами.
Несмотря на все попытки сократить трафик сайтов Sputnik и RT.com, просмотры продолжают расти, прибавляя около 60 миллионов каждый месяц, что сравнимо с показателями The Wall Street Journal в США, говорится в докладе.
"С 24 февраля 2022 года просмотр таких источников возрос на 216 процентов на Украине и на 82 процента в США", — констатирует Microsoft.
Отмечается, что российская информационная кампания за рубежом, направленная на иностранного зрителя или читателя, включает многоязыковой подход, используя такие издания, как Sputnik и RT, которые публикуют материалы более чем на 20 языках.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik после начала российской операции по демилитаризации Украины. При публикации решения в официальном журнале ЕС, в частности, перечислены следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik, без указания подробностей.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и во Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.