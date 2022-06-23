https://ria.ru/20220623/programma-1797633507.html

РСВЯ отмечает 30-летие обширной деловой программой в "Экспоцентре"

РСВЯ отмечает 30-летие обширной деловой программой в "Экспоцентре" - РИА Новости, 23.06.2022

РСВЯ отмечает 30-летие обширной деловой программой в "Экспоцентре"

В "Экспоцентре" отмечают 30-летие Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ); празднование юбилея с обширной деловой программой продлится с 23 по 25 июня... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:04

2022-06-23T17:04

2022-06-23T17:04

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экспоцентр

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В "Экспоцентре" отмечают 30-летие Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ); празднование юбилея с обширной деловой программой продлится с 23 по 25 июня включительно. В программе – VI MICE Нетворкинг форум, XII Международный форум выставочной индустрии 5pEXPO и ряд профильных мероприятий, которые собрали лидеров конгрессно-выставочной и ивент-индустрии из разных регионов страны.Главная стратегия развития отрасли в современных реалиях нашла отражение в названии приуроченной к юбилею пленарной сессии при участии РСВЯ и профильного комитета ТПП: "От импортозамещения – к импортоопережению: выставочно-конгрессная деятельность как фактор развития российского бизнеса". Сессия прошла в диалоге с представителями Минпромторга РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также отраслевых компаний из стран СНГ."Мы ярко празднуем 30-летие РСВЯ и очень рады тому, что юбилейное собрание союза будет проходить 24 июня на нашей площадке, потому что все тридцать лет история "Экспоцентра" тесно связана с историей РСВЯ. И мы гордимся тем, что участвовали в создании союза и вместе способствовали становлению и развитию выставочно-конгрессной отрасли в России. К юбилею союза мы приурочили проведение форума выставочной индустрии 5pEXPO – он внеочередной, потребность в нем продиктована известной геополитической ситуацией. На нас она отражается в значительной степени, в том числе, из-за ухода или приостановки работы в стране многих зарубежных компаний – операторов выставочной деятельности и участников выставок. Поэтому тематика форума обусловлена актуальностью сохранения достижений отрасли в нынешних экстремальных условиях и поиска новых форматов и направлений нашей работы", - сказал на заседании комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.По его словам, с марта 2019 года по март текущего года более 70% компаний, занятых в выставочно-конгрессной отрасли, понесли значительные убытки, 10% – прекратили свою деятельность, а 64% – сократили рабочие места. А потому так важно думать о продвижении российской продукции через выставки и конгрессы, о дальнейшей цифровизации отрасли, использовании выставок для привлечения инвестиций и продвижения инновационных продуктов, стартапов, новых разработок. "Кроме того, важно решать вопросы взаимодействия с органами власти и повышения эффективности мер господдержки", - добавил Вялкин.Участники еще одного мероприятия – VI MICE Нетворкинг форума - как раз намерены выработать необходимые антикризисные меры поддержки индустрии, поговорить о международном сотрудничестве в новых реалиях, о новых инструментах и каналах продвижения мероприятий."MICE Нетворкинг форум – это образовательная платформа, биржа контактов, востребованная площадка, где эксперты обмениваются мнениями и вырабатывают решения, определяющие развитие отрасли", - отметил глава РСВЯ Сергей Воронков.Президент ТПП России Сергей Катырин, в свою очередь, обозначил основные задачи, которые предстоит решать сообща всем игрокам индустрии."Сегодня выставка – это не только место, куда можно прийти что-то посмотреть и потрогать. Это еще и инвестиции, новые инновационные проекты. Выставка – это, нередко, повод, главное – найти на ней нужные контакты и новые возможности. В этом направлении и надо двигаться. Важно осваивать новые рынки: африканский континент, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку. Но не менее важно сохранить те связи, которые у нас были наработаны, в том числе, и с западным миром. Понятно, что иногда сквозит обида, желание предпринять ответные шаги, но рано или поздно ссора окончится миром, и нам вновь придется работать вместе", - убежден президент ТПП России Сергей Катырин.Важность стратегического партнерства для преодоления текущих проблем и развития выставочно-конгрессной отрасли отметил и заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов."У нашего комитета очень много деловых партнеров, но ТПП – один из самых сильных и надежных. Наряду с РСВЯ и "Экспоцентром". У нас есть хороший базис для сотрудничества – проект НТИ-Экспо (наука-технологии-инновации), который объединяет пять основных мероприятий: это Российская неделя высоких технологий в апреле, форум RENWEX - "Возобновляемая энергетика и электротранспорт" в июне, Российская промышленная неделя и Технофорум в октябре. В ноябре мы проводим Форум по искусственному интеллекту и большим данным – это наша совместная инициатива с "Экспоцентром" и ТПП, и в декабре – Российскую неделю здравоохранения. Все это те отрасли, где очень важно внедрять отечественные перспективные разработки. И где крайне необходимо многостороннее взаимодействие", - подчеркнул депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/tpp-1780832186.html

https://ria.ru/20220614/katyrin-1795132057.html

https://ria.ru/20220621/vystavka-1797128580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, сергей катырин, владимир кононов, экономика