https://ria.ru/20220623/pravitelstvo-1797535749.html

Болгары высмеяли премьера, обвинившего Россию в "свержении" правительства

Болгары высмеяли премьера, обвинившего Россию в "свержении" правительства - РИА Новости, 23.06.2022

Болгары высмеяли премьера, обвинившего Россию в "свержении" правительства

Читатели сайта Dir.bg раскритиковали премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил трех политиков и российского посла в Софии в "свержении"... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:32

2022-06-23T12:32

2022-06-23T15:44

в мире

бойко борисов

элеонора митрофанова

болгария

евросоюз

нато

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg раскритиковали премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил трех политиков и российского посла в Софии в "свержении" правительства.По словам Петкова, ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия кабинету министров лежит на депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове, Слави Трифонове, руководителе партии "Есть такой народ", покинувшей правительственную коалицию, а также Элеоноре Митрофановой.Многие пользователи портала отметили, что Петков пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике, которую не поддерживали сами болгары."Чем больше говорит Киро, тем ниже его явка. Неужели вы не поняли: эти мантры о том, что во всем виноват Путин, а правительство делает все возможное, здесь не работают?" — поинтересовался один из пользователей."Это какая-то шизофрения... До вчерашнего дня они были партнерами с Трифоновым, теперь вдруг Петков гордится, что Трифонов его снял... А Митрофанова? Почему сразу не Путин, чтобы набрать больше очков перед партнерами по ЕС и НАТО? Единственное, о чем он может сожалеть, так это о том, что в Болгарии нет ни одного политика, который, придя к власти, разберется с офшорами, а аферисты получат по заслугам", — добавил другой читатель."В очередной раз болгарское правительство даже не начинает выполнять свои предвыборные обещания. Кроме того, премьер-министр правительства — очередной политический лжец, нахал и человек без грамма морали и стыда. Если добавить некомпетентность, и губительную политику, и неверные решения во всех областях, становится ясно, почему такова судьба этих политических авантюристов", — высказался 111."Не знаю, чем он там гордится, но он, как и Зеленский, очень рассчитывает на заокеанских покровителей. Да хранит нас Бог от таких "патриотов", — заметил пользователь с ником Киро и Зеленски."Для Киро это было честью... А нам было больно наблюдать за бессмысленными и безыдейными усилиями правительства проводить холопскую, антиболгарскую политику в интересах только зарубежных стран и немногочисленных местных головорезов", — подытожил ДанЧо.Накануне вечером парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115. Согласно законодательству, для одобрения было достаточно голосов 121 парламентария.

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html

https://ria.ru/20220623/diplomatiya-1797472058.html

https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797517317.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, бойко борисов, элеонора митрофанова, болгария, евросоюз, нато