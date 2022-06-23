https://ria.ru/20220623/pravitelstvo-1797535749.html
Болгары высмеяли премьера, обвинившего Россию в "свержении" правительства
Болгары высмеяли премьера, обвинившего Россию в "свержении" правительства - РИА Новости, 23.06.2022
Болгары высмеяли премьера, обвинившего Россию в "свержении" правительства
Читатели сайта Dir.bg раскритиковали премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил трех политиков и российского посла в Софии в "свержении"... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:32
2022-06-23T12:32
2022-06-23T15:44
в мире
бойко борисов
элеонора митрофанова
болгария
евросоюз
нато
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели сайта Dir.bg раскритиковали премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил трех политиков и российского посла в Софии в "свержении" правительства.По словам Петкова, ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия кабинету министров лежит на депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове, Слави Трифонове, руководителе партии "Есть такой народ", покинувшей правительственную коалицию, а также Элеоноре Митрофановой.Многие пользователи портала отметили, что Петков пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике, которую не поддерживали сами болгары."Чем больше говорит Киро, тем ниже его явка. Неужели вы не поняли: эти мантры о том, что во всем виноват Путин, а правительство делает все возможное, здесь не работают?" — поинтересовался один из пользователей."Это какая-то шизофрения... До вчерашнего дня они были партнерами с Трифоновым, теперь вдруг Петков гордится, что Трифонов его снял... А Митрофанова? Почему сразу не Путин, чтобы набрать больше очков перед партнерами по ЕС и НАТО? Единственное, о чем он может сожалеть, так это о том, что в Болгарии нет ни одного политика, который, придя к власти, разберется с офшорами, а аферисты получат по заслугам", — добавил другой читатель."В очередной раз болгарское правительство даже не начинает выполнять свои предвыборные обещания. Кроме того, премьер-министр правительства — очередной политический лжец, нахал и человек без грамма морали и стыда. Если добавить некомпетентность, и губительную политику, и неверные решения во всех областях, становится ясно, почему такова судьба этих политических авантюристов", — высказался 111."Не знаю, чем он там гордится, но он, как и Зеленский, очень рассчитывает на заокеанских покровителей. Да хранит нас Бог от таких "патриотов", — заметил пользователь с ником Киро и Зеленски."Для Киро это было честью... А нам было больно наблюдать за бессмысленными и безыдейными усилиями правительства проводить холопскую, антиболгарскую политику в интересах только зарубежных стран и немногочисленных местных головорезов", — подытожил ДанЧо.Накануне вечером парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115. Согласно законодательству, для одобрения было достаточно голосов 121 парламентария.
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html
https://ria.ru/20220623/diplomatiya-1797472058.html
https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797517317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бойко борисов, элеонора митрофанова, болгария, евросоюз, нато
12:32 23.06.2022 (обновлено: 15:44 23.06.2022)
Болгары высмеяли премьера, обвинившего Россию в "свержении" правительства
Болгары назвали премьера Петкова, обвинившего Россию в своем свержении, шизофреником
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Читатели сайта Dir.bg
раскритиковали премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил трех политиков и российского посла в Софии в "свержении" правительства.
По словам Петкова, ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия кабинету министров лежит на депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове
, Слави Трифонове, руководителе партии "Есть такой народ", покинувшей правительственную коалицию, а также Элеоноре Митрофановой
.
Многие пользователи портала отметили, что Петков пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике, которую не поддерживали сами болгары.
"А папа римский, далай-лама, Эрдоган — где ты их забыл? Правда, Петков сделал большое дело: за шесть месяцев сделал то, на что Борисову понадобилось 12 лет — собрал достаточно людей, которые так его возненавидели, чтобы отстранить его от власти", — написал Ронин.
"Чем больше говорит Киро, тем ниже его явка. Неужели вы не поняли: эти мантры о том, что во всем виноват Путин, а правительство делает все возможное, здесь не работают?" — поинтересовался один из пользователей.
"Это какая-то шизофрения... До вчерашнего дня они были партнерами с Трифоновым, теперь вдруг Петков гордится, что Трифонов его снял... А Митрофанова? Почему сразу не Путин, чтобы набрать больше очков перед партнерами по ЕС
и НАТО
? Единственное, о чем он может сожалеть, так это о том, что в Болгарии
нет ни одного политика, который, придя к власти, разберется с офшорами, а аферисты получат по заслугам", — добавил другой читатель.
"В очередной раз болгарское правительство даже не начинает выполнять свои предвыборные обещания. Кроме того, премьер-министр правительства — очередной политический лжец, нахал и человек без грамма морали и стыда. Если добавить некомпетентность, и губительную политику, и неверные решения во всех областях, становится ясно, почему такова судьба этих политических авантюристов", — высказался 111.
"Да будет жива и здорова Ее Превосходительство Митрофанова, раз она "свергла" самое некомпетентное правительство во главе с патологическим лжецом, который войдет в историю как абсолютный слабак", — иронично заявил Торашко.
"Не знаю, чем он там гордится, но он, как и Зеленский, очень рассчитывает на заокеанских покровителей. Да хранит нас Бог от таких "патриотов", — заметил пользователь с ником Киро и Зеленски.
"Для Киро это было честью... А нам было больно наблюдать за бессмысленными и безыдейными усилиями правительства проводить холопскую, антиболгарскую политику в интересах только зарубежных стран и немногочисленных местных головорезов", — подытожил ДанЧо.
Накануне вечером парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115. Согласно законодательству, для одобрения было достаточно голосов 121 парламентария.