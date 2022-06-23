В Якутии ввели режим повышенной готовности
В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в поселке Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара в поселке Ергёлёк Намского района Республики Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели в Якутии, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в Telegram.
По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади 44 тысячи гектаров, 17 пожаров на землях иных категорий на площади 16 972 га и один пожар на особо охраняемой природной территории на площади 8 га.
"В Якутии начинает функционировать режим "повышенная готовность" в связи с лесными пожарами… Такой режим объявлен для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - рассказал Садовников.
Ответственным лицам предстоит обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации об обстановке, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов, схем оповещения и сбора руководящего и личного состава.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании в правительстве Якутии сообщил, что МЧС России рассмотрит возможность обновления картографических данных, чтобы оптимизировать тушение пожаров вблизи населенных пунктов в регионах.
На заседании глава региона Айсен Николаев обратил внимание, что в России устарели картографические данные расположения населенных пунктов, в том числе размещенные в интернете. В результате спасатели зачастую выезжают на пожары вблизи "поселений, которые фактически не существуют 50 или более лет".