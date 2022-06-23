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В Якутии ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 23.06.2022
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В Якутии ввели режим повышенной готовности
В Якутии ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 23.06.2022
В Якутии ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели в Якутии, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в Telegram. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:23
2022-06-23T16:23
пожары
происшествия
россия
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели в Якутии, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в Telegram.По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади 44 тысячи гектаров, 17 пожаров на землях иных категорий на площади 16 972 га и один пожар на особо охраняемой природной территории на площади 8 га."В Якутии начинает функционировать режим "повышенная готовность" в связи с лесными пожарами… Такой режим объявлен для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - рассказал Садовников.Ответственным лицам предстоит обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации об обстановке, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов, схем оповещения и сбора руководящего и личного состава.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании в правительстве Якутии сообщил, что МЧС России рассмотрит возможность обновления картографических данных, чтобы оптимизировать тушение пожаров вблизи населенных пунктов в регионах.На заседании глава региона Айсен Николаев обратил внимание, что в России устарели картографические данные расположения населенных пунктов, в том числе размещенные в интернете. В результате спасатели зачастую выезжают на пожары вблизи "поселений, которые фактически не существуют 50 или более лет".
https://ria.ru/20220623/pozhary-1797565347.html
https://ria.ru/20220622/pozhary-1797188916.html
россия
республика саха (якутия)
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пожары, происшествия, россия, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика саха (якутия)
16:23 23.06.2022
 
В Якутии ввели режим повышенной готовности

В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в поселке Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара в поселке Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия лесного пожара в поселке Ергёлёк Намского района Республики Якутия. Архивное фото
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ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели в Якутии, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в Telegram.
По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади 44 тысячи гектаров, 17 пожаров на землях иных категорий на площади 16 972 га и один пожар на особо охраняемой природной территории на площади 8 га.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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"В Якутии начинает функционировать режим "повышенная готовность" в связи с лесными пожарами… Такой режим объявлен для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - рассказал Садовников.
Ответственным лицам предстоит обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации об обстановке, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов, схем оповещения и сбора руководящего и личного состава.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании в правительстве Якутии сообщил, что МЧС России рассмотрит возможность обновления картографических данных, чтобы оптимизировать тушение пожаров вблизи населенных пунктов в регионах.
На заседании глава региона Айсен Николаев обратил внимание, что в России устарели картографические данные расположения населенных пунктов, в том числе размещенные в интернете. В результате спасатели зачастую выезжают на пожары вблизи "поселений, которые фактически не существуют 50 или более лет".
Техника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Центру России грозит предпоследний уровень опасности пожаров
 
пожарыПроисшествияРоссияАйсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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