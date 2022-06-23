https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html

В Якутии ввели режим повышенной готовности

В Якутии ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 23.06.2022

В Якутии ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели в Якутии, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в Telegram. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:23

2022-06-23T16:23

2022-06-23T16:23

пожары

происшествия

россия

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели в Якутии, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в Telegram.По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади 44 тысячи гектаров, 17 пожаров на землях иных категорий на площади 16 972 га и один пожар на особо охраняемой природной территории на площади 8 га."В Якутии начинает функционировать режим "повышенная готовность" в связи с лесными пожарами… Такой режим объявлен для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - рассказал Садовников.Ответственным лицам предстоит обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации об обстановке, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов, схем оповещения и сбора руководящего и личного состава.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на заседании в правительстве Якутии сообщил, что МЧС России рассмотрит возможность обновления картографических данных, чтобы оптимизировать тушение пожаров вблизи населенных пунктов в регионах.На заседании глава региона Айсен Николаев обратил внимание, что в России устарели картографические данные расположения населенных пунктов, в том числе размещенные в интернете. В результате спасатели зачастую выезжают на пожары вблизи "поселений, которые фактически не существуют 50 или более лет".

https://ria.ru/20220623/pozhary-1797565347.html

https://ria.ru/20220622/pozhary-1797188916.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, происшествия, россия, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика саха (якутия)