https://ria.ru/20220623/pozhary-1797565347.html

В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона

В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона - РИА Новости, 23.06.2022

В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона

С начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:52

2022-06-23T13:52

2022-06-23T13:52

природные пожары в россии

пожары

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

происшествия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.Министр подчеркнул, что ни один из пожаров не перешёл на населённые пункты."Львиная доля [лесных пожаров] приходится на Дальневосточный округ – 467,7 тысяч гектаров (54%) и Сибирский - 306,9 тысяч гектаров (35%)", - сказал Козлов.

https://ria.ru/20220622/pozhary-1797188916.html

россия

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Владимир Лаврентьев

природные пожары в россии, пожары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), происшествия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)