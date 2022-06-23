https://ria.ru/20220623/pozhary-1797565347.html
В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона
В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона - РИА Новости, 23.06.2022
В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона
С начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:52
2022-06-23T13:52
2022-06-23T13:52
природные пожары в россии
пожары
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
происшествия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.Министр подчеркнул, что ни один из пожаров не перешёл на населённые пункты."Львиная доля [лесных пожаров] приходится на Дальневосточный округ – 467,7 тысяч гектаров (54%) и Сибирский - 306,9 тысяч гектаров (35%)", - сказал Козлов.
https://ria.ru/20220622/pozhary-1797188916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, пожары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), происшествия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона
Минприроды: с начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров