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В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона - РИА Новости, 23.06.2022
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В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона
В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона - РИА Новости, 23.06.2022
В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона
С начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:52
2022-06-23T13:52
природные пожары в россии
пожары
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
происшествия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.Министр подчеркнул, что ни один из пожаров не перешёл на населённые пункты."Львиная доля [лесных пожаров] приходится на Дальневосточный округ – 467,7 тысяч гектаров (54%) и Сибирский - 306,9 тысяч гектаров (35%)", - сказал Козлов.
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природные пожары в россии, пожары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), происшествия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
13:52 23.06.2022
 
В России зафиксировали 6400 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона

Минприроды: с начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С начала пожароопасного сезона в России возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.

"С начала пожароопасного сезона в стране возникло 6400 лесных пожаров на общей площади 865,6 тысяч гектаров", - сказал Козлов на совещании с главой МЧС Александром Куренковым.

Министр подчеркнул, что ни один из пожаров не перешёл на населённые пункты.
"Львиная доля [лесных пожаров] приходится на Дальневосточный округ – 467,7 тысяч гектаров (54%) и Сибирский - 306,9 тысяч гектаров (35%)", - сказал Козлов.
Техника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Центру России грозит предпоследний уровень опасности пожаров
 
Природные пожары в РоссиипожарыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)ПроисшествияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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