https://ria.ru/20220623/potentsial-1797493060.html
Премьер Эстонии считает, что Западу не стоит недооценивать Россию
Премьер Эстонии считает, что Западу не стоит недооценивать Россию - РИА Новости, 23.06.2022
Премьер Эстонии считает, что Западу не стоит недооценивать Россию
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Западу не следует недооценивать военный потенциал России и ее способность добиваться успеха в ходе спецоперации... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:53
2022-06-23T10:53
2022-06-23T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
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донбасс
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Западу не следует недооценивать военный потенциал России и ее способность добиваться успеха в ходе спецоперации на Украине."Я слышала разговоры о том, что угрозы больше нет, потому что они исчерпали себя. Но это не так", - сказала Каллас в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, говоря о Вооруженных силах РФ.По ее словам, у России "еще много войск, которые могут прибыть" на Украину. "Поэтому я не думаю, что мы должны недооценивать их в долгосрочной перспективе", - добавила премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, за месяц основные задачи первого этапа были выполнены: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, эстония, ситуация в днр и лнр
10:53 23.06.2022 (обновлено: 10:55 23.06.2022)
Премьер Эстонии считает, что Западу не стоит недооценивать Россию
Премьер Эстонии Каллас: Западу не следует недооценивать российский военный потенциал