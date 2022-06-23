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США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения - РИА Новости, 23.06.2022
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США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения
США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения - РИА Новости, 23.06.2022
США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения
США решили ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам",... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:25
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куйбышевазот
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США решили ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам", свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа.Министерство торговли страны пришло к такому выводу на основании анализа поставок, которые велись с апреля 2020-го по март 2021 года.Так, по данным Вашингтона, средневзвешенная демпинговая разница для ПАО "Акрон" составляет около восьми процентов, АО "Азот", АО "Невинномысский Азот" и компания EuroChem поставляют продукцию по ценам, заниженным на 23,9 процента, а демпинговая маржа компаний "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" превышает 122 процента.В документе указывается, что пока продолжается антидемпинговое расследование, с перечисленных поставщиков пошлины будут взиматься в размере демпинговой разницы, со всех остальных — в размере 14,9 процента.Ранее Bloomberg сообщил, что правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие.
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куйбышевазот, экономика, сша, россия
20:25 23.06.2022 (обновлено: 21:53 23.06.2022)
 
США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРазгрузка удобрений
Разгрузка удобрений - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США решили ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам", свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа.
Министерство торговли страны пришло к такому выводу на основании анализа поставок, которые велись с апреля 2020-го по март 2021 года.

"Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США", — говорится в документе, в котором также приводятся расчеты демпинговой разницы основных российских производителей и поставщиков удобрений.

Так, по данным Вашингтона, средневзвешенная демпинговая разница для ПАО "Акрон" составляет около восьми процентов, АО "Азот", АО "Невинномысский Азот" и компания EuroChem поставляют продукцию по ценам, заниженным на 23,9 процента, а демпинговая маржа компаний "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" превышает 122 процента.
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В документе указывается, что пока продолжается антидемпинговое расследование, с перечисленных поставщиков пошлины будут взиматься в размере демпинговой разницы, со всех остальных — в размере 14,9 процента.
Ранее Bloomberg сообщил, что правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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КуйбышевАзотЭкономикаСШАРоссия
 
 
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