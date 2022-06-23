20:25 23.06.2022 (обновлено: 21:53 23.06.2022)
США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения
США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России
Разгрузка удобрений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США решили ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам", свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа.
Министерство торговли страны пришло к такому выводу на основании анализа поставок, которые велись с апреля 2020-го по март 2021 года.
"Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США", — говорится в документе, в котором также приводятся расчеты демпинговой разницы основных российских производителей и поставщиков удобрений.
Так, по данным Вашингтона, средневзвешенная демпинговая разница для ПАО "Акрон" составляет около восьми процентов, АО "Азот", АО "Невинномысский Азот" и компания EuroChem поставляют продукцию по ценам, заниженным на 23,9 процента, а демпинговая маржа компаний "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" превышает 122 процента.
В документе указывается, что пока продолжается антидемпинговое расследование, с перечисленных поставщиков пошлины будут взиматься в размере демпинговой разницы, со всех остальных — в размере 14,9 процента.
Ранее Bloomberg сообщил, что правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие.
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