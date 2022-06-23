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США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения - РИА Новости, 23.06.2022

США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

США решили ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам",... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:25

2022-06-23T20:25

2022-06-23T21:53

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. США решили ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения, оправдав это "поставками Москвой аммиачной селитры по заниженным ценам", свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа.Министерство торговли страны пришло к такому выводу на основании анализа поставок, которые велись с апреля 2020-го по март 2021 года.Так, по данным Вашингтона, средневзвешенная демпинговая разница для ПАО "Акрон" составляет около восьми процентов, АО "Азот", АО "Невинномысский Азот" и компания EuroChem поставляют продукцию по ценам, заниженным на 23,9 процента, а демпинговая маржа компаний "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" превышает 122 процента.В документе указывается, что пока продолжается антидемпинговое расследование, с перечисленных поставщиков пошлины будут взиматься в размере демпинговой разницы, со всех остальных — в размере 14,9 процента.Ранее Bloomberg сообщил, что правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие.

https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795959915.html

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куйбышевазот, экономика, сша, россия