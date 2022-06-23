06:17 23.06.2022 (обновлено: 06:23 23.06.2022)
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
Мурадов: Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСудно Azov Concord под флагом Мальты покидает порт Мариуполя
Судно Azov Concord под флагом Мальты покидает порт Мариуполя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Восстановления морских маршрутов — это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически", — отметил Мурадов.
По его словам, морское сообщение восстановится, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы.
"Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать", — подчеркнул постпред.
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