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Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя - РИА Новости, 23.06.2022
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя, сообщил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T06:17
2022-06-23T06:23
специальная военная операция на украине
бердянск
мариуполь
запорожская область
георгий мурадов
республика крым
в мире
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, морское сообщение восстановится, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы."Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать", — подчеркнул постпред.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/vossoedinenie-1797195959.html
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бердянск
мариуполь
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республика крым
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бердянск, мариуполь, запорожская область, георгий мурадов, республика крым, в мире, симферополь, керчь
06:17 23.06.2022 (обновлено: 06:23 23.06.2022)
 
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

Мурадов: Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСудно Azov Concord под флагом Мальты покидает порт Мариуполя
Судно Azov Concord под флагом Мальты покидает порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Судно Azov Concord под флагом Мальты покидает порт Мариуполя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Восстановления морских маршрутов — это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически", — отметил Мурадов.

По его словам, морское сообщение восстановится, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы.
"Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать", — подчеркнул постпред.
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Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскМариупольЗапорожская областьГеоргий МурадовРеспублика КрымВ миреСимферопольКерчь
 
 
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