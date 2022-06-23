https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html

Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя - РИА Новости, 23.06.2022

Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя, сообщил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:17

2022-06-23T06:17

2022-06-23T06:23

специальная военная операция на украине

бердянск

мариуполь

запорожская область

георгий мурадов

республика крым

в мире

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым заинтересован в восстановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами Бердянска и Мариуполя, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, морское сообщение восстановится, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы."Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать", — подчеркнул постпред.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/vossoedinenie-1797195959.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797448690.html

бердянск

мариуполь

запорожская область

республика крым

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керчь

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бердянск, мариуполь, запорожская область, георгий мурадов, республика крым, в мире, симферополь, керчь