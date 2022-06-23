07:22 23.06.2022 (обновлено: 11:01 23.06.2022)
Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: порт не могут покинуть 12 иностранных судов
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСирийское судно Sea Lord в Херсонском морском порту
Сирийское судно Sea Lord в Херсонском морском порту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Более десяти иностранных судов не могут покинуть порт Херсона из-за заминированного ВСУ лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"В порту остаются 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских Островов", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, суда не могут покинуть порт из-за того, что украинские военные заминировали выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области.
Во время спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.