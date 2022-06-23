https://ria.ru/20220623/port-1797455384.html

Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти

Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти - РИА Новости, 23.06.2022

Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти

Более десяти иностранных судов не могут покинуть порт Херсона из-за заминированного ВСУ лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T07:22

2022-06-23T07:22

2022-06-23T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

николаевская область

херсонская область

кирилл стремоусов

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Более десяти иностранных судов не могут покинуть порт Херсона из-за заминированного ВСУ лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, суда не могут покинуть порт из-за того, что украинские военные заминировали выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области.Во время спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/poezda-1796517022.html

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в мире, черное море, николаевская область, херсонская область , кирилл стремоусов, украина, россия, симферополь