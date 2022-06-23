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Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти - РИА Новости, 23.06.2022
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https://ria.ru/20220623/port-1797455384.html
Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти
Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти - РИА Новости, 23.06.2022
Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти
Более десяти иностранных судов не могут покинуть порт Херсона из-за заминированного ВСУ лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T07:22
2022-06-23T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
николаевская область
херсонская область
кирилл стремоусов
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Более десяти иностранных судов не могут покинуть порт Херсона из-за заминированного ВСУ лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, суда не могут покинуть порт из-за того, что украинские военные заминировали выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области.Во время спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220619/poezda-1796517022.html
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в мире, черное море, николаевская область, херсонская область , кирилл стремоусов, украина, россия, симферополь
07:22 23.06.2022 (обновлено: 11:01 23.06.2022)
 
Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: порт не могут покинуть 12 иностранных судов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСирийское судно Sea Lord в Херсонском морском порту
Сирийское судно Sea Lord в Херсонском морском порту - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сирийское судно Sea Lord в Херсонском морском порту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Более десяти иностранных судов не могут покинуть порт Херсона из-за заминированного ВСУ лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"В порту остаются 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских Островов", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, суда не могут покинуть порт из-за того, что украинские военные заминировали выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области.
Во время спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
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По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореНиколаевская областьХерсонская областьКирилл СтремоусовУкраинаРоссияСимферополь
 
 
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