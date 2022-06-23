https://ria.ru/20220623/polsha-1797578499.html
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ" - РИА Новости, 23.06.2022
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"
Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:24
2022-06-23T14:24
2022-06-23T14:24
в мире
польша
евросоюз
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила в четверг правозащитная организация "Кампания против гомофобии".Ранее власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур."Европейская комиссия внесла в Соглашение о партнерстве с Польшей положение, запрещающее финансовую поддержку органов местного самоуправления, принявших так называемые резолюции против ЛГБТ. Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиардов евро из средств на реализацию политики сплочения", - информировали правозащитники.Представительница организации Мирослава Макуховская считает, что "положение в соглашении о партнерстве, запрещающее финансирование зон, свободных от ЛГБТ, несомненно, приведет к отмене постыдных постановлений местных органов власти".
https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796569483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"
Польские правозащитники: ЕК запретила тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"
ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости.
Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила
в четверг правозащитная организация "Кампания против гомофобии".
Ранее власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша
столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур.
"Европейская комиссия внесла в Соглашение о партнерстве с Польшей положение, запрещающее финансовую поддержку органов местного самоуправления, принявших так называемые резолюции против ЛГБТ. Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиардов евро из средств на реализацию политики сплочения", - информировали правозащитники.
Представительница организации Мирослава Макуховская считает, что "положение в соглашении о партнерстве, запрещающее финансирование зон, свободных от ЛГБТ, несомненно, приведет к отмене постыдных постановлений местных органов власти".