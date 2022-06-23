Рейтинг@Mail.ru
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ" - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/polsha-1797578499.html
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ" - РИА Новости, 23.06.2022
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"
Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:24
2022-06-23T14:24
в мире
польша
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a82a56b7bfdeb99a60a4d67b27750b56.jpg
ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила в четверг правозащитная организация "Кампания против гомофобии".Ранее власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур."Европейская комиссия внесла в Соглашение о партнерстве с Польшей положение, запрещающее финансовую поддержку органов местного самоуправления, принявших так называемые резолюции против ЛГБТ. Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиардов евро из средств на реализацию политики сплочения", - информировали правозащитники.Представительница организации Мирослава Макуховская считает, что "положение в соглашении о партнерстве, запрещающее финансирование зон, свободных от ЛГБТ, несомненно, приведет к отмене постыдных постановлений местных органов власти".
https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796569483.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a3c3dd013977e32f82a3ad8fbee3a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия
14:24 23.06.2022
 
ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"

Польские правозащитники: ЕК запретила тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила в четверг правозащитная организация "Кампания против гомофобии".
Ранее власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур.
"Европейская комиссия внесла в Соглашение о партнерстве с Польшей положение, запрещающее финансовую поддержку органов местного самоуправления, принявших так называемые резолюции против ЛГБТ. Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиардов евро из средств на реализацию политики сплочения", - информировали правозащитники.
Представительница организации Мирослава Макуховская считает, что "положение в соглашении о партнерстве, запрещающее финансирование зон, свободных от ЛГБТ, несомненно, приведет к отмене постыдных постановлений местных органов власти".
Кишинев - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 15:48
Участников марша ЛГБТ-активистов в Кишиневе освистали прохожие
 
В миреПольшаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала