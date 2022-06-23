https://ria.ru/20220623/polsha-1797578499.html

ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"

ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ" - РИА Новости, 23.06.2022

ЕК запретила Польше тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"

Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:24

2022-06-23T14:24

2022-06-23T14:24

в мире

польша

евросоюз

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование регионов, объявивших себя "зонами, свободными от ЛГБТ", сообщила в четверг правозащитная организация "Кампания против гомофобии".Ранее власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур."Европейская комиссия внесла в Соглашение о партнерстве с Польшей положение, запрещающее финансовую поддержку органов местного самоуправления, принявших так называемые резолюции против ЛГБТ. Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиардов евро из средств на реализацию политики сплочения", - информировали правозащитники.Представительница организации Мирослава Макуховская считает, что "положение в соглашении о партнерстве, запрещающее финансирование зон, свободных от ЛГБТ, несомненно, приведет к отмене постыдных постановлений местных органов власти".

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796569483.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия