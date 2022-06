https://ria.ru/20220623/pmef-1797543067.html

Подведены итоги работы юбилейного XXV ПМЭФ

Подведены итоги работы юбилейного XXV ПМЭФ

МОСКВА, 23 июн – Фонд "Росконгресса". Юбилейная 25-я встреча проходила в условиях беспрецедентного санкционного давления, но это не повлияло на внимание к крупнейшему деловому событию со стороны как российских, так и зарубежных компаний.В мероприятиях Форума приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.Международное экономическое событие посетили свыше 130 высокопоставленных официальных лиц на уровне вице-президентов и премьер-министров иностранных государств, глав иностранных городов и регионов, иностранных министров, руководителей парламентов, ведущих международных организаций и объединений, а также глав дипломатического корпуса.В работе Форума приняли участие свыше 60 представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти. Форум посетили делегации из всех регионов России, 80 из которых возглавили руководители субъектов. 1700 руководителей бизнес – компаний приняли участие в Форуме. Работу Форума освещали 3500 представителей СМИ из 33 стран.Центральным мероприятием Форума традиционно стало пленарное заседание в котором приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев приняли участие в пленарном заседании ПМЭФ.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Египта Абдельфаттах Сиси адресовали присутствующим видеообращения.Выступление Президента России Владимира Владимировича Путина было посвящено экономике России на фоне непростой геополитической ситуации: "Первый – это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнёрство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. <…> Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы. <…> Третий принцип – это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. …Четвёртый принцип нашего развития – это социальная справедливость. ...Пятый- принцип, на котором Россия выстраивает свою экономическую политику, – это опережающее развитие инфраструктуры. <…> Шестой, сквозной, объединяющий нашу работу принцип развития – это достижение настоящего технологического суверенитета, создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не зависит от иностранных институтов".Беспрецедентной по масштабу стала деловая программа юбилейного форума. За четыре дня было проведено 214 мероприятий. Более 1500модераторов и докладчиков выступили со своими докладами и презентациями.В почетном статусе страны-гостя в юбилейном мероприятии выступала Арабская Республика Египет. В следующем году в статусе страны-гостя выступят Объединенные Арабские Эмираты, на Форуме было подписано соответствующее двустороннее соглашение.Одним из самых представительных мероприятий Форума в 2022 году стал бизнес-диалог Россия – Африка, его посетили более 200 человек. В 2023 году пройдет Второй Саммит и Экономический Форум "Россия – Африка".Государства Латинской Америки и Карибского бассейна, которые не присоединились к антироссийским санкциям присутствовали представители большой группы государств на высоком уровне.На Форуме, в рамках проведения бизнес-диалога "Россия - Китай", спикеры детально обсудили шаги к улучшению торгово-экономического сотрудничества. В рамках развития сотрудничества на площадке ПМЭФ-2022 был организован бизнес-лаунж Международного центра совместных инициатив (International Centre for Joint Initiatives, ICJI) – новый проект Фонда Росконгресс, деятельность которого ориентирована, прежде всего, на развитие торговых и экономических связей между Россией и дружественными ей странами.В этом году по сложившейся уже традиции на Форуме приняли участие представители международного сообщества Friends for Leadership (FFL). Больше 100 молодых лидеров из 42 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary. Всего выпущено более 200 аналитических резюме. Специально к юбилейному Форуму Фонд Росконгресс подготовил исследования: "Россия-Египет: траектория сотрудничества" и "Россия и Казахстан - драйверы регионального развития".Традиционно на Форуме была организована выставка российских инвестиционных проектов SPIEF Investment & Business Expo, а также выставочное пространство партнеров Форума. Общая площадь застройки на ПМЭФ-2022 превысила 100 000 кв. метров. Значительная часть экспозиции была представлена субъектами России.Знаковой на Форуме стала арктическая повестка. В рамках плана председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах на ПМЭФ впервые открылся стенд "Арктика — территория диалога". В ходе деловой программы стенда было проведено свыше 15 мероприятий.В этом году на ПМЭФ было подписано 695 соглашений на общую сумму 5 трлн 670 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).Помимо основной деловой программы, "на полях" ПМЭФ состоялись: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса, форум "Лекарственная безопасность", диалог "ПМЭФ Юниор", а также работали тематические площадки.В рамках Форума во второй раз прошла юношеская секция "ПМЭФ. Юниор". В ней приняли участие более 160 подростков из России (представители более 50 регионов страны) и иностранных государств и состоялось 20 деловых мероприятий.Форум креативного бизнеса, организатором которого выступает социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум, состоялся 15 июня в стартовый день работы ПМЭФ-2022.Тема здравоохранения традиционно стала одной из ключевых в рамках ПМЭФ. Дискуссии трека здравоохранения были представлены на тематическом пространстве "Здоровое общество", а также "на полях" Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность". Всего было организовано порядка 30 дискуссий, в которых приняло участие более 200 экспертов.Точкой притяжения высокотехнологичного бизнеса на площадке ПМЭФ по традиции стала Территория инноваций – проект Фонда Росконгресс, ориентированный на поддержку и продвижение перспективных отечественных разработок, стартапов и технологий.Яркой премьерой ПМЭФ стала тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. Ее организаторами выступили Фонд Росконгресс и АО "Россельхозбанк", подписавшие соглашение о сотрудничестве на торжественной церемонии открытия. Также 17 июня на площадке "ВиноГрад" было объявлено о проведении первого Российского винодельческого форума осенью 2022 года, организаторами которого станут Ассоциация виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) и Фонд Росконгресс.За время работы Форума на площадке клуба Roscongress Club состоялись четыре мероприятия, посвященные эволюции инновационной инфраструктуры, индустриям моды и музыки, кинопроизводству в России и женской внутренней миграции.На площадке ПМЭФ впервые открылось необычное пространство "Твой ПМЭФ" со специально оборудованной фотозоной, где можно было сделать снимки на фоне символики юбилейного Форума.Новое пространство "Lead the future", стало яркой питч-ареной для демонстрации инициатив в социальной сфере: были представлены инклюзивный проект "РК-Навыки" и социально ориентированный "Школьный друг".В культурную программу ПМЭФ-2022 фестиваль культуры "Петербургские сезоны" вошли более 40 мероприятий.Международное сотрудничество стало одной из главных тем SPIEF Sport Week, объединившем 25 мероприятий по 16 видам спорта.Форум проходит при поддержке титульных партнеров ПМЭФ-2022: ПАО Сбербанк, Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". Стратегического партнера - ПАО "Россети". Официального авиаперевозчика Форума - ПАО "Аэрофлот". Генерального спонсора Форума - Банк ВТБ (ПАО). Генеральных партнеров Форума: ИТ-компания VK, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", ПАО Газпром, "Газпромбанк" (Акционерное общество), ПАО "Газпром нефть", АО "НСПК" – Оператор платёжной системы "Мир", ПАО "НОВАТЭК", Государственная корпорация "Ростех".Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 179 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Партнерский материал. Партнерский материал.

2022

