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Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен
Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен - РИА Новости, 23.06.2022
Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен
Украинские военные сдаются в плен в районе городов Золотое и Горское в Луганской народной республике, где они окружены, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:46
2022-06-23T18:46
2022-06-23T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные сдаются в плен в районе городов Золотое и Горское в Луганской народной республике, где они окружены, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Пленные, да. Пленные есть", - сообщил Филипоненко.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью 5-7 тысяч украинских военных.В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен
Представитель ЛНР Филипоненко: украинские военные сдаются в плен под Золотым и Горским