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Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен

Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен - РИА Новости, 23.06.2022

Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен

Украинские военные сдаются в плен в районе городов Золотое и Горское в Луганской народной республике, где они окружены, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:46

2022-06-23T18:46

2022-06-23T18:46

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные сдаются в плен в районе городов Золотое и Горское в Луганской народной республике, где они окружены, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Пленные, да. Пленные есть", - сообщил Филипоненко.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью 5-7 тысяч украинских военных.В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр