Вице-премьер Украины оценила количество плененных украинских военных
Вице-премьер Украины Верещук: порядка двух тысяч украинских военных находятся в плену
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДевять украинских резервистов, сложивших оружие и сдавшихся, не оказав сопротивления, в пригороде Северодонецка
Девять украинских резервистов, сложивших оружие и сдавшихся, не оказав сопротивления, в пригороде Северодонецка. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Около 2 тысяч украинских военных попали в плен, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Это постоянный процесс — когда мы обращаемся с письмами к МККК, они обращаются к России и Россия частями подтверждает... Так вот, подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тысяч", — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.