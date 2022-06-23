13:03 23.06.2022 (обновлено: 13:56 23.06.2022)
В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине
Песков назвал выполнение требований России условием для мирного урегулирования на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
На вопрос, о каких требованиях России идет речь, представитель Кремля ответил: "Украина прекрасно знает все".