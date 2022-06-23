https://ria.ru/20220623/plan-1797546843.html

В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине

В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине - РИА Новости, 23.06.2022

В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине

Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:03

2022-06-23T13:03

2022-06-23T13:56

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.На вопрос, о каких требованиях России идет речь, представитель Кремля ответил: "Украина прекрасно знает все".

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, россия