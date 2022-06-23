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В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/plan-1797546843.html
В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине
В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине - РИА Новости, 23.06.2022
В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине
Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:03
2022-06-23T13:56
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.На вопрос, о каких требованиях России идет речь, представитель Кремля ответил: "Украина прекрасно знает все".
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дмитрий песков, украина, россия
13:03 23.06.2022 (обновлено: 13:56 23.06.2022)
 
В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине

Песков назвал выполнение требований России условием для мирного урегулирования на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
На вопрос, о каких требованиях России идет речь, представитель Кремля ответил: "Украина прекрасно знает все".
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
08:00
Европа делает очередную попытку отодвинуть свои границы на восток
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссия
 
 
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