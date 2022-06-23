https://ria.ru/20220623/pitanie-1797706084.html

Кубань выделит 32,5 миллиона рублей на питание детей в пришкольных лагерях

Кубань выделит 32,5 миллиона рублей на питание детей в пришкольных лагерях - РИА Новости, 23.06.2022

Кубань выделит 32,5 миллиона рублей на питание детей в пришкольных лагерях

Краснодарский край на детское питание в пришкольных лагерях из бюджета региона дополнительно выделит 32,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:13

2022-06-23T22:13

2022-06-23T22:19

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Краснодарский край на детское питание в пришкольных лагерях из бюджета региона дополнительно выделит 32,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани.Уточняется, что законопроект был внесен на сессии в четверг."Документ разработан в связи с необходимостью уточнения порядка определения стоимости питания детей в пришкольных лагерях и порядка ежегодной индексации этого питания на индекс потребительских цен на продукты. На это потребуется выделение дополнительных средств на 2022 год в объеме 32,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении ЗСК.В пресс-службе добавили, что детский отдых и оздоровление находятся под пристальным вниманием депутатского корпуса. По итогам планерки, на которой обсуждалась организация летней детской оздоровительной кампании, председатель ЗСК Юрий Бурлачко поручил профильному комитету отработать с министерством вопрос о выделении средств краевого бюджета на индексацию стоимости питания детей."В детских пришкольных лагерях в разгаре очередной сезон. Все мы хотим, чтобы это лето осталось для ребят ярким и счастливым воспоминанием. Их отдых должен быть полноценным, а еда – сытной и полезной для здоровья. Питание детей не должно зависеть от того, как складывается уровень цен на продукты, и поэтому мы меняем порядок расчёта субвенций муниципалитетам на эти цели", – прокомментировал принятый закон председатель ЗСК.Другие новости региона читайте здесь>>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край