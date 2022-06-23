https://ria.ru/20220623/peregovory-1797707887.html
Лавров считает, что Киеву не разрешат вернуться к переговорам с Россией
Лавров считает, что Киеву не разрешат вернуться к переговорам с Россией - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров считает, что Киеву не разрешат вернуться к переговорам с Россией
В Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:40
2022-06-23T22:40
2022-06-23T22:40
в мире
белоруссия
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить, но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне. Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
https://ria.ru/20220623/lavrov-1797707610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров считает, что Киеву не разрешат вернуться к переговорам с Россией
Лавров: не вижу возможности, что Киеву разрешат вернуться к переговорам с Россией