https://ria.ru/20220623/pentagon-1797713928.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:40
2022-06-23T23:40
2022-06-23T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797714477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, джо байден, сша
23:40 23.06.2022 (обновлено: 23:46 23.06.2022)
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон: новый пакет помощи Киеву включает четыре РСЗО, 18 катеров, две тысячи пулеметов