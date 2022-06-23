https://ria.ru/20220623/pentagon-1797713928.html

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2022

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:40

2022-06-23T23:40

2022-06-23T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797714477.html

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, министерство обороны сша, джо байден, сша