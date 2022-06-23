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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/pentagon-1797713928.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:40
2022-06-23T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797714477.html
украина
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в мире, украина, министерство обороны сша, джо байден, сша
23:40 23.06.2022 (обновлено: 23:46 23.06.2022)
 
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон: новый пакет помощи Киеву включает четыре РСЗО, 18 катеров, две тысячи пулеметов

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.
В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 23:41
Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАДжо БайденСША
 
 
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