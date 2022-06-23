https://ria.ru/20220623/ozon-1797626686.html

Ozon начал продавать электронику, ввезенную по параллельному импорту

Ozon начал продавать электронику, ввезенную по параллельному импорту - РИА Новости, 23.06.2022

Ozon начал продавать электронику, ввезенную по параллельному импорту

Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенная в страну в рамках параллельного импорта, уже доступна для заказа на Ozon, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:45

2022-06-23T16:45

2022-06-23T16:45

экономика

ozon

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенная в страну в рамках параллельного импорта, уже доступна для заказа на Ozon, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта", - говорится в сообщении.Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила, что "Связной" первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь шла о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках Play Station, Xbox и Nintendo. Уточнялось, что устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала военной операции на Украине.В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и включает в себя более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.До этого, в конце марта, правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220623/nike-1797579598.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, ozon, россия